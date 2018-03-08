別來讀我的學校！網友列各大學缺點 台大「根本炫耀」

2018年03月08日 16:19 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

近日學測成績出爐，許多高三生開始煩惱要填哪些志願，近日大學生論壇《嘰咕Park》掀起「不要來讀某某大學」的理由討論，不少學長姊紛紛寫下各自學校優缺點，讓還在迷網中的學弟妹們作為參考，引起網友熱議。

聯合大學學生表示，「鳥不生蛋的地方，交通不方便」、「俗稱和尚學校，男女比例超級失衡，男女比是全台前三名」、「校園附近沒有好玩的地方，最大的樂趣是逛家樂福」、「苗栗天氣很冷風很大，女生來這邊穿短裙會曝光很困擾」、「很多人沒聽過，容易被問在哪裡」。

文化大學學生則開玩笑地說「走路會被台灣藍鵲襲擊，牠們比我們還珍貴」、「有事沒事仰德大道都在塞車，只要一塞車馬上就遲到」、「上下山的公車都像沙丁魚罐頭一樣」、「風大到想哭，沒事就飄雨，不然就是在雲裡，只要撐傘就會爆爆爆」。

銘傳大學學生也不甘示弱，「校區有好幾個會搞混，填志願時沒注意一不小心就跑去金門了」、「台北校區樓梯太多、桃園校區斜坡太多，可能會爬到腦溢血」、「校歌一堆難唸的字很難記」。

另外還有政大學生出面反擊，「一年四季都在下雨，雨傘在學校很容易被幹走」、「校園美食沙漠不是說假的」、「政大三大奇觀，水岸電梯、濕滑步道及行政大樓」、「還經常被人家誤會是新北市的大學」。

中山醫大學生也說「手扶梯裝飾用，每個禮拜都維修」、「夏天冷氣常常不開，學費繳心酸」、「大一不一定有宿舍住，住宿費是別校的好幾倍」、「不一定有校慶，還要經過全校投票」。

最後，台大學生也忍不住跳了出來，「同學太優秀，進去被其他同學在課業上霸凌」、「台大周末會變成公館遊樂園，會有很多人跟我們搶台大鮮奶」、「我們只是比較會念書而已，出社會壓力會很大，常常被職場霸凌」。

台大文章曝光後，讓一票網友羨慕大喊「這有點炫耀啊」、「絕對是炫耀文」、「一定要這樣傷害我們嗎QQ」、「還好我沒唸台大...嗚嗚嗚」。