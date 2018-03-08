女兒抓包媽盜她自拍照！登交友網聊露骨話題

女兒抓包媽盜她自拍照！登交友網聊露骨話題(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

現在網路發達，也間接造成個資被盜用的隱憂。韓國有一名母親為了與網友聊天，竟然冒用女兒的照片，將她的自拍照放在網路上與其他男網友聊天，有時內容還相當露骨，質問母親為何這麼做，她則回「我只是覺得很有趣啊」，讓該名女兒相當詫異，因此上網向知名youtuber分享自己的故事，希望能得到幫助。

日前南韓知名youtuber「Hur An Na」接到一名女網友投稿，表示她的母親一年前開始接觸Twitter，但最近她卻發現母親盜用她的照片在網路上交友，而且時間長達3、4個月，無論生活照、基本個資等，母親全部放在網路上，也因此吸引許多網友與她聊天。

南韓知名youtuber「Hur An Na」(圖翻攝自/KOREABOO) 南韓知名youtuber「Hur An Na」(圖翻攝自/KOREABOO)

不過，有時候聊天的內容略為露骨，曾有網友問道「你幾歲啊？是學生嗎？」母親會回答「我已經21歲了，正在讀大學」，還有人問「你長得很漂亮呢！」母親也僅是用貼圖帶過，有時甚至會PO出「好想要一個濕熱吻」等貼文，還曾有男網友要求想聽她的聲音，該名母親還會要求女兒幫忙錄音。看在女兒眼裡感到相當荒謬，而她的父親儘管知道此事卻從未阻止，主要是不想與妻子為此吵架。當她質問母親時，對方則回答「又不會跟他們見面，我只是覺得很有趣啊！」

而「Hur An Na」則表示，該名女網友的母親，可能是在家裡得不到關愛，內心感到孤單，才會向外尋求他人的關心，或用詭異的舉動吸引家人注意，而她目前最需要的就是與家人互動，讓她知道其重要性，有時候媽媽看起來很堅強，但她畢竟也是一個人，需要其他人的照料與關愛。

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