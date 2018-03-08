麥當勞招牌翻轉變「W」不是惡作劇！原因讓人感動

2018年03月08日 17:28 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

麥當勞的招牌標誌「金拱門」被翻轉了？近日有國外民眾行經美國加州林伍德的麥當勞時，發現其招牌竟然上下顛倒，從原先的標誌「M」翻轉成了「W」，對此感到相當驚訝，因此拍照上傳，懷疑是惡作劇或安裝失誤，引起網友熱議，事實上這是為了慶祝3月8日國際婦女節。

綜合外媒報導，美國加州林伍德市一家麥當勞的招牌被民眾發現上下顛倒後，隨即在網上掀起熱議，質疑是工人失誤或是惡作劇，對此麥當勞首席多元化官路易斯（Wendy Lewis）則解釋，此舉是在慶祝3月8日的國際婦女節，「為了慶祝世界各地的女性，這是我們品牌史上第一次為了國際婦女節翻轉『金拱門』標誌，以此紀念世界各地女性的卓越成就，特別是在我們餐廳。」

麥當勞發言人奧特明（Lauren Altmin）表示，麥當勞向來支持職場女性，並提供成長與成功的機會，並說在美國10家麥當勞餐廳中，有6名經理都是女性，讓他們感到相當自豪。

另外，麥當勞還指出，在3月8日當天，社群網站Twitter、Instagram等平台將會換成倒立「金拱門」頭像，其中100間麥當勞餐廳也將祭出特別「包裝、員工襯衫、帽子和袋子填充物」來慶祝婦女節。