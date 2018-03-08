一家15人遊東京「僅點5份餐」 回台卻嫌少又貴：小心出不來

一家15人遊東京「僅點5份餐」 回台卻嫌少又貴：小心出不來(圖/本報資料照)

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到底是誰對誰錯？日前有女網友帶著一家大小共15人去東京旅遊，期間在店員的招攬下，到東京新宿某居酒屋用餐，但因為不餓，所以只點了5份餐，不過女網友回台後卻在臉書抱怨「價錢貴又吃不飽」，引起網友怒轟。不過，女網友事後也出面解釋「沒有漫（謾）罵店家！只是在提醒去日本旅遊的朋友看到這種攬客的，要自己先問清楚。」

該文章被轉發到臉書「靠北奧客」，可見女網友在PO文中寫道，一家人在新宿西口的松屋前看菜單時，一位服務生用中文招攬他們，當時因為沒有很餓，因此詢問店員「10大5小是否可以只點5份？」店員也表示可以，因為沒有低消。

進了餐廳後，另一名店員上前告知女網友，10名大人會收390元（日幣）的前菜費用，女網友也點了「3份1780日圓的火鍋和2份1680日圓的豬肉鐵板燒」，結果上菜後卻讓一家人都傻眼，「一碗生高麗菜配5.6根生的白蘿蔔跟紅蘿蔔，共給我們兩碗，這就是小菜」，而且火鍋3人份的肉量大概跟台灣涮涮鍋1人份的肉量差不多；鐵板燒則是2盤共5、6塊煎的豬肉。

該次的消費經驗讓女網友表示：「我總共只吃到1片肉片、2片菜、1口湯，結帳共16XXX日幣。只想跟大家說，遇到這種推銷的真的要考慮一下，也要問清楚，不然小心一進去就出不來了」。

一家15人遊東京「僅點5份餐」 回台卻嫌少又貴：小心出不來 女網友的抱怨文被轉發到臉書「靠北奧客」，引起網友熱議。(圖/靠北奧客)

對此，其他網友則紛紛回應「點2盤豬肉15個人吃，你能分到一塊豬肉就萬幸了，雖然是店員主動攬客，但沒有綁架一家人一定要吃，「全家吃一萬六日幣，換算台幣15個人一人花不到300元，吃不飽是你自己決策錯誤」、「覺得很好笑，說肚子不餓，然後又在靠杯份量少」、「他以為日本用的是聚寶盤上菜對吧」、「又在拉低台人素質...」。

事後女網友也出面解釋，當時因為小朋友在車上睡覺沒吃，覺得肚子餓才進去，也有先詢問是否需要低消，餐廳告知不需要，沒想到進去之後才得知要人頭費，但懶得拿著嬰兒車上上下下，所以留下來消費。會PO文只是覺得份量少，所以在私密旅遊社團發文提醒大家，「我一點都不覺得丟臉，留言說丟臉的，我覺得你比較丟臉」。

一家15人遊東京「僅點5份餐」 回台卻嫌少又貴：小心出不來 女網友事後出面解釋。(圖/靠北奧客)
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