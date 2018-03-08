噁！大樓外牆空調「爬滿整棟樓」 網友：好想摳掉

2018年03月08日 18:42 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

廣東杭州江干區一棟大樓外牆上掛著密密麻麻的空調，遠遠看彷彿在蟲子爬滿身上一般，讓許多強迫症及密集恐懼症者相當畏懼，直言「看著都很難受」、「總想把它們摳下來」，照片在網路上引起熱烈討論。

綜合陸媒報導，一名大陸網友在微博分享照片，寫下「江干區丁橋這棟樓，外牆密密麻麻都是空調，每次我經過看著都很難受，強迫症的我總想把它們都摳下來。」從照片可見，該棟大樓外牆上掛著多達百部的空調，看上去並無排列規則，密密麻麻地佈滿整棟大樓，讓人看了相當不舒服。

大樓外牆上掛著密密麻麻的空調，遠遠看彷彿在蟲子爬滿身上一般，讓許多強迫症及密集恐懼症者相當畏懼。（圖／翻攝錢江晚報微博）

照片曝光後引起網友熱議，紛紛贊同直呼「太噁心了」、「看著起雞皮疙瘩」、「我沒有強迫症，但我有密集恐懼症啊」、「這樓誰設計的？」、「好像一個人身上爬滿蝨子」、「我看著不難受，但我怕他掉下來」。

陸媒記者前往該區走訪一圈後發現，該區附近大樓大多都裝有放置空調的平台，沒有一台是掛在外牆上，外觀看起來將當乾淨，唯有這棟大樓例外，算上去一共17層樓，而一層則12戶，假設每戶都加裝空調的話，算下來外牆數量超過2百台。

不少住戶對於空調安裝在外牆感到無奈，認為業主設計有問題，但經過多次反應皆無解，物業只好默許把空調外機裝在陽台外牆上，其中一名物業女性工作人員說：「當初這棟大樓是酒店式公寓，本來要安裝中央空調，但後來以小戶型單身公寓形式出售了。空調安裝外牆有經過文件批準，安裝時必須由物業工程師上門檢查，確認安裝的位置，以確保整齊、美觀。」