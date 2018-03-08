目擊車禍幫報警！他上班遲到半小時 老闆酸：何必多事

目擊車禍幫報警！他上班遲到半小時 老闆酸：何必多事(圖/爆怨公社)

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好心沒好報？日前一名男網友在臉書表示，某天上班途中目擊車禍，好心幫忙協助處理，到公司已經遲到了約半小時，但老闆卻說「自己都顧不了還擔心他人，全勤是要給還是扣？」讓他相當無奈，直呼「這是吃力不討好換來多事，還是本來公司角度就該這樣處理呢？」

男網友在臉書不公開社團「爆怨公社」PO文表示，某天上班途中遇上前方機車騎士摔車，騎士當場休克；後方乘客則還有意識。第一時間，原PO停下車幫忙報警、叫救護車，隨後也告知公司和同事，最後到公司時已經遲到35分鐘。

然後原PO就被老闆叫去面談，劈頭就對他說：「不關我事何必多事，自己都顧不了還擔心他人，全勤是要給還是扣？」然後又要求原PO開出證明，才好跟大家交代與保住全勤。

對此，原PO說：「我願救一個人我寧願犧牲更多，即便在遇見問題我照樣付出，但公司角度及道義呢？」其他網友也紛紛表示「台灣老闆沒良心不代表我們也要沒良心」、「沒有同理心的公司，如果我是員工也不能相信這家公司會對員工多好」、「我也遇過，照扣寫假單…」。

不過也有網友認為老闆的作法沒錯，「公司的規定還是會照走，這也不能怪公司，怕以後有人濫用」、「老闆是為了公平，不然沒證據大家以後都用這招就好，有的老闆根本直接扣，不跟你多說也不聽你解釋」。

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