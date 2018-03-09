減肥中嘴饞！他經過鹽酥雞攤「想吃又怕胖」 網列出清單

減肥中嘴饞！他經過鹽酥雞攤「想吃又怕胖」 網列出清單(圖/本報資料照)

友善列印
／綜合報導

鹽酥雞是許多人的宵夜首選，不僅香味四溢，熱熱的炸物又可以帶來滿足感！不過日前就有網友提問，「減肥中，又想吃點炸的，可以點什麼呢？」引起網友討論，並紛紛列出清單。

網友7日在PTT發文表示，目前正在減肥，但經過鹽酥雞攤又想買炸物來吃，究竟有什麼東西可以吃？而且鹽酥雞攤上的食材琳瑯滿目，所以他認為「一定有吃不會胖的，呵呵！」

對此，許多網友都忍不住笑說「都點一份，吃完再減」、「九層塔別過油，生吃」、「銀絲卷！精華都在銀絲卷了」、「全點10份，吃到落賽腸胃壞就會瘦」、「跟老闆點一份心痛的感覺」、「都可以吃啊，只是咬一咬再吐掉就好，吞進去一定胖，給你參考。」

也有網友認真回答，「蔬菜類，然後吃最少量」、「魚板、甜不辣都是沒營養的東西」、「減肥還吃鹹酥雞？點個炸四季豆之類的好了」、「不裹粉的菇類試試」、「都不能吃，忍住！聞一下就好了」、「拜託你先去搞懂每日消耗量好嗎？」

此外，有營養師建議，民眾購買的品項往往都是最熱門的鹽酥雞和雞排，但建議盡量選擇粉裹少的食物，或直接去皮。而且除了炸物，醬料中也含有不少油、鹽、糖，所以能不加就不加。至於蔬菜類的話，雖然油炸後熱量是原態的10倍，但整體熱量還是最低，民眾可選擇青椒、杏鮑菇。

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