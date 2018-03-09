「不能頒給性侵犯！」網友連署撤銷Kobe小金人

「不能頒給性侵犯！」網友連署撤銷Kobe小金人（美聯社）

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／綜合整理

前NBA傳奇球星「小飛俠」布萊恩科比（Kobe Bryant）靠著動畫片《親愛的籃球》（Dear Basketball）奪得奧斯卡「最佳動畫短片」獎項，原本應該是值得慶祝的喜事，不料卻引起網友不滿，在網路上掀起連署要求取消得獎資格，只因為他曾捲入性騷擾疑雲，「奧斯卡幾乎做到了不把獎項頒給性侵者，Kobe也不應該例外。」

國外連署網站寫下，「奧斯卡幾乎不將獎項頒發給性侵者，無論是知名導演伍迪艾倫（Woody Allen）還是《大災難家》的詹姆士法蘭柯（James Franco）都沒有得獎，但科比這個曾有過性侵官司的球員卻得了獎。」認為評審標準不一，要求奧斯卡撤銷布萊恩的得獎資格，引起網上一陣熱議，紛紛痛斥「恭喜奧斯卡提名1個強姦犯」、「奧斯卡雙重標準」，至今網站已有多達1.7萬人連署。

科比2003年曾被指控性侵19歲的飯店女服務生，但科比則否認，堅稱是兩情相悅，據傳後來他花錢和女方私下達成和解，性侵案最後不了了之，而這件事已成為科比生涯中最大汙點，但卻並未影響他的籃球生涯，直到2016年才退休，不過在性侵案過後，外界對他評價變得相當兩極。

網友連署要求奧斯卡取消科比的得獎資格。（圖／截自連署網站） 網友連署要求奧斯卡取消科比的得獎資格。（圖／截自連署網站）

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