奪命連環CALL嗆館長不敢打 郭李奧揚言「一回合打斷他鼻樑」

2018年03月09日 08:43 陳慶餘

郭李奧打電話到健身房嗆聲，接聽電話的工作人員超無奈（取自YOUTUBE，如遭移除請見諒）

一位自稱修練武術多年，是截拳道武術館負責人的男子「郭李奧」從去年開始就不斷在臉書上發文對「館長」陳之漢嗆聲，更在日前酸館長「只是一個強壯的健身教練」，並表示想邀約館長來打一場。對此，館長則表示若是滿足他的出場費及條件，他絕對在兩分鐘內打趴郭李奧，結果郭李奧卻打電話到健身房來反嗆，他會在第一回合就把館長的鼻樑打斷，並且不斷跳針，讓接聽電話的工作人員超無奈。

館長昨日晚間在家中開直播表示，自己因為早上出庭沒有進公司（健身房），沒想到這位郭李奧卻打電話到館裡嗆聲，表示自己在向館長下戰帖之後，自己的臉書卻遭到封鎖，更不斷跳針說館長不敢跟他打，是在拒戰。

館長在直播中公開郭李奧打電話到健身房內的電話錄音，表示自己先前已經把他出戰的條件給公開，絕對不會拒戰，要對方把錢、場地、時間都準備好，更強調他們是做生意的，若郭李奧再繼續這樣打電話騷擾，他絕對會提告。

在前天的直播中館長則說，自己的出場費是1000萬，等郭李奧確定有這筆錢之後，他就會找律師來擬好一份合約，並且用這1000萬中的100萬來當場地、裁判等等的費用，剩下的900萬會全部捐給花蓮地震受災戶，自己絕對一毛不拿。