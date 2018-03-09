奪命連環CALL嗆館長不敢打 郭李奧揚言「一回合打斷他鼻樑」

館長昨日在家中開直播，被郭李奧的電話錄音逗樂（翻攝臉書）

友善列印
郭李奧打電話到健身房嗆聲，接聽電話的工作人員超無奈（取自YOUTUBE，如遭移除請見諒）

一位自稱修練武術多年，是截拳道武術館負責人的男子「郭李奧」從去年開始就不斷在臉書上發文對「館長」陳之漢嗆聲，更在日前酸館長「只是一個強壯的健身教練」，並表示想邀約館長來打一場。對此，館長則表示若是滿足他的出場費及條件，他絕對在兩分鐘內打趴郭李奧，結果郭李奧卻打電話到健身房來反嗆，他會在第一回合就把館長的鼻樑打斷，並且不斷跳針，讓接聽電話的工作人員超無奈。

館長昨日晚間在家中開直播表示，自己因為早上出庭沒有進公司（健身房），沒想到這位郭李奧卻打電話到館裡嗆聲，表示自己在向館長下戰帖之後，自己的臉書卻遭到封鎖，更不斷跳針說館長不敢跟他打，是在拒戰。

館長在直播中公開郭李奧打電話到健身房內的電話錄音，表示自己先前已經把他出戰的條件給公開，絕對不會拒戰，要對方把錢、場地、時間都準備好，更強調他們是做生意的，若郭李奧再繼續這樣打電話騷擾，他絕對會提告。

在前天的直播中館長則說，自己的出場費是1000萬，等郭李奧確定有這筆錢之後，他就會找律師來擬好一份合約，並且用這1000萬中的100萬來當場地、裁判等等的費用，剩下的900萬會全部捐給花蓮地震受災戶，自己絕對一毛不拿。

郭李奧在臉書發文對館長下戰帖，但目前他的臉書已經遭到封鎖（資料照，翻攝臉書） 郭李奧在臉書發文對館長下戰帖，但目前他的臉書已經遭到封鎖（資料照，翻攝臉書）
俄71人客機墜毀最後對話曝光...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。