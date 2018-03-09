旅日G奶辣模嘆日本窮到低賤 反被陸「拿鈔票打臉」

旅日G奶辣模嘆日本窮到低賤 反被陸「拿鈔票打臉」（圖／翻攝自Kazumi Noomi臉書）

友善列印
／綜合報導

Cosplay界女王「Kazumi」（咖滋咪）潘家儀外型甜美可愛，擁有傲人G罩杯，在日本出道後，又成功紅回台灣，日前她在臉書感嘆近年來日本公司越來越窮，「談起事情來一堆砍價，彷彿看到台灣現狀…反觀他們一直看不起的中國，現在都拿鈔票打他們的臉。」

現年26歲的Kazumi，因曾當過日本交換生，再加上愛看動漫熱衷角色扮演，上過不少綜藝節目，當時爆紅後被日本經濟公司相中，隨後便在日本出道發展，不過她近日因幫大陸公司宣傳後有感而發，在臉書感嘆「唉，一個國家沒錢真的會讓人民變得低賤。日本的公司越來越窮，談起事情來一堆砍價」，直言就像看到台灣現狀一樣。

接著她話鋒一轉，提到現在偶爾幫大陸公司做一些宣傳，對方不僅相當大手大腳、給錢也不拖、說做就做，反觀「日本公司還在那磨磨蹭蹭跑程序，工作是要有成果的，不是讓那些上班族打卡混薪水的吧？少說話多做事好嗎，老是講一大堆委婉的話，其實就是想要凹人家」，直呼現在日本根本變成他們以前瞧不起的大陸。

Kazumi也舉例，遇到一個廠商，因為是朋友的朋友，代理的商品也不算便宜，但因為是認識的，想說就收個商品幫她介紹，可是攝影師是專業的需要收費，所以開了很便宜的價格，不料對方態度突然就變很差，讓她傻眼抱怨「好奇怪哦人家設備跟修圖都不用錢哦？那你的商品我就自拍一張隨便打發好了。」

貼文曝光後隨即引起網友熱議，不少人感嘆「台灣既視感」、「其實就是東省西省，就把市場能見度也一起省掉了，相對的公司開發產品也寧可省，結果就是大量的亂槍打鳥商品，大陸人很願意在這方面學歐美，我真的很佩服他們」、「突然覺得有點哀傷，中國現在真得起來了而且待遇很好！台灣日本再沒有危機意識已經被比下去了都不知道，技術人才已經開始被挖走了，台灣還在吵政黨吵台獨…」

凱蒂教你種花！這段園藝短片讓... 16歲就休學生孩子！正妹被罵...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。