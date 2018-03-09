禁收「指定醫師費」 婦產科名醫怒嗆：跟白嫖一樣毫無水準！

2018年03月09日 12:47 陳慶餘

根據醫改會調查，不少孕婦或是媽媽都有被婦產科醫師收過指定醫師費，但其實根據法律規定，若要指定非值班的醫師來治療，必須得經過當地衛生局的核准才可以收取所謂的「指定醫師費」，而目前只有台東及屏東准收，因此其他縣市的婦產科醫師若是收取這筆費用，恐怕都不符合規定。對此，常在臉書上發表看法的婦產科名醫林思宏就痛批這種制度根本就跟「白嫖沒兩樣，毫無水準可言」。

衛福部指出，目前法規上雖然沒有明令禁止所謂的「指定醫師費」，但若是要收取這筆費用，必須要經過當地的衛生局核定才行，但目前除了屏東、台東以外，其他縣市的衛生局都曾表示不會核准這筆費用，若是收取沒有審查的費用，就會被依照醫療法103條開罰5萬到25萬元。

對此，林思宏就在臉書上表示這種制度根本就不合理，「要我犧牲家庭時間休假時間來幫忙手術，接生，開刀，付費本來就是該理所當然，坐計程車大夜都有加成了」，林思宏更批評，現在台灣內部充斥著莫名其妙的無謂平等，「有吵有糖吃，還要專業者無償提供專業服務？最沒水準的是使用完還不付費，重點是主事機關永遠只站在民眾端（為了選票？）無視我們專業提供者的辛勞，跟白嫖沒兩樣，毫無水準可言，這種人請不要進我診間，我呸！」

文章曝光後，不少網友都力挺林思宏，紛紛留言表示「明明是下班而且有值班醫生，被白嫖誰會爽的？」、「不爽付錢就在家自己生啊，要指定又不給錢哪招？當大家都白癡做功德？」、「台灣產科醫師已經很少了，還這樣亂搞」、「當真是有錢沒命花，根本沒有時間花錢，真的是在做功德」、「妓女、計程車都能拒絕服務，但醫師不行」、「重點是這是政府自以為是的體貼，就像許多自費，明明是自由市場，卻以保護民眾為前提，不許醫療機構收費或執行，問題是民眾沒有不願意啊！這是一種莫名的政治氛圍。」