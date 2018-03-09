禁收「指定醫師費」 婦產科名醫怒嗆：跟白嫖一樣毫無水準！

不少媽媽、孕婦都被收取過所謂的「指定醫師費」（示意圖／shutterstock）

友善列印

根據醫改會調查，不少孕婦或是媽媽都有被婦產科醫師收過指定醫師費，但其實根據法律規定，若要指定非值班的醫師來治療，必須得經過當地衛生局的核准才可以收取所謂的「指定醫師費」，而目前只有台東及屏東准收，因此其他縣市的婦產科醫師若是收取這筆費用，恐怕都不符合規定。對此，常在臉書上發表看法的婦產科名醫林思宏就痛批這種制度根本就跟「白嫖沒兩樣，毫無水準可言」。

衛福部指出，目前法規上雖然沒有明令禁止所謂的「指定醫師費」，但若是要收取這筆費用，必須要經過當地的衛生局核定才行，但目前除了屏東、台東以外，其他縣市的衛生局都曾表示不會核准這筆費用，若是收取沒有審查的費用，就會被依照醫療法103條開罰5萬到25萬元。

對此，林思宏就在臉書上表示這種制度根本就不合理，「要我犧牲家庭時間休假時間來幫忙手術，接生，開刀，付費本來就是該理所當然，坐計程車大夜都有加成了」，林思宏更批評，現在台灣內部充斥著莫名其妙的無謂平等，「有吵有糖吃，還要專業者無償提供專業服務？最沒水準的是使用完還不付費，重點是主事機關永遠只站在民眾端（為了選票？）無視我們專業提供者的辛勞，跟白嫖沒兩樣，毫無水準可言，這種人請不要進我診間，我呸！」

文章曝光後，不少網友都力挺林思宏，紛紛留言表示「明明是下班而且有值班醫生，被白嫖誰會爽的？」、「不爽付錢就在家自己生啊，要指定又不給錢哪招？當大家都白癡做功德？」、「台灣產科醫師已經很少了，還這樣亂搞」、「當真是有錢沒命花，根本沒有時間花錢，真的是在做功德」、「妓女、計程車都能拒絕服務，但醫師不行」、「重點是這是政府自以為是的體貼，就像許多自費，明明是自由市場，卻以保護民眾為前提，不許醫療機構收費或執行，問題是民眾沒有不願意啊！這是一種莫名的政治氛圍。」

他抱怨員工旅遊越來越爛「國外... 神人傳授「爭鮮超專業吃法」攻...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。