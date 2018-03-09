神人傳授「爭鮮超專業吃法」攻略　網推爆：超實用！

2018年03月09日 14:28 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

連鎖平價迴轉壽司業者爭鮮，主打每盤均一價30元，熱茶還能無限喝，高CP值可以說是深受許多民眾的喜愛。近日就有網友分享了超專業吃法攻略，以300元的預算就能吃到CP值爆表的壽司內容，讓不少網友看了大讚「超實用！」

一名網友在Dcard平台上發文表示，自己雖說不是爭鮮的員工，但吃爭鮮時間前後也長達了6、7年左右，可以說是吃出心得，他建議若只有300元的預算，需要謹記吃海鮮的原則，「從沒有調味吃到有調味，從風味清淡吃到風味濃郁，澱粉遇到水就容易有飽足感」，所以開始就要先點一碗味噌湯。

接著第2盤時，要拿較「清淡」的壽司，像是甜蝦或洋蔥燻鮭魚壽司；再來第3盤就能挑選味道較濃郁的小菜，比如說代鮑沙拉或是蟹味棒沙拉；第4盤他建議可以拿玉子燒，因為有3貫的關係會容易有飽足感，接下來的5到9盤都要選擇「握壽司」，他建議在前往店家用餐時，可以事先查詢當季壽司的評價，並依照個人喜好拿取食用。

原PO也分享自己的推薦品項，「鮭魚肚(1貫)>炙烤鮭魚(2貫)>鮭魚(2貫)>星鰻(1貫)=其他的隨便吃」。他表示，雖說「鮭魚肚」只有1貫，但「它絕對是爭鮮裡面CP值最高的前幾名，爭鮮的物流鮭魚是品質保證，鮭魚肚的油份和肉質絕對遠勝一般鮭魚，在一盤30塊錢的爭鮮裡真的是高CP值。」

最後，第10盤甜點就依照個人喜好，「我個人最喜歡黑糖奶酪，其次是鮮奶油布蕾，草莓奶酪我覺得果醬味道和奶酪不太合。」文章曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言大讚

「謝大大，這是我心中的年度優質美食文，感覺很實用，已收藏，下次去試試看」、「大推焦鮭啊！焦鮭一直是最容易被拿走的！」、「今年度最實用美食文」、「真心推一貫鮭魚肚！」、「原PO太強大了，吃出心得」、「爭鮮系4ni！」。