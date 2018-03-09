靠吃來解決煩惱 美國女「胖到肚子拖地上」

莫爾坐著時，肚子幾乎垂在地板上（翻攝每日郵報）

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美國一位45歲的女子，因為父母驟逝而罹患憂鬱症，因此只好靠吃來解決煩惱，沒想到就這樣一直吃到驚人的270公斤，坐在椅子上時，她的肚子甚至還會垂到地板上，讓她非常痛苦。

根據《每日郵報》報導，現年45歲的莫爾（Tamy Lyn Murrell）有著一個大自己19歲的姊姊以及大11歲的哥哥，但是卻因為年齡差距過大，她其實就和獨生女沒有兩樣，加上在她8歲那年因為親眼目睹父親在家中心臟病發身亡，因此莫爾就這樣罹患了憂鬱症，只好靠吃來排解悲傷難過的情緒。

莫爾指出，當時年僅8歲的她，因為媽媽同時也臥病在床，因此媽媽就會塞錢給她，並且要她自己去買食物來吃，而莫爾就這樣吃了許多的垃圾食物。6年後，14歲莫爾從一個身材正常的女孩，變成了一個超過64公斤的小胖妹，同時也成為同學之間霸凌欺負的對象，16歲胖到80公斤的莫爾終於受不了霸凌，決定從學校輟學，並且找了一份大樓管理員的工作。

18歲那年，莫爾認識了同樣是一個大樓管理員的詹姆士，兩人迅速展開交往，並且在一個月後莫爾就懷了兒子並且結婚。詹姆士表示，自己本來就喜歡豐腴的女孩子，這也是為什麼他會對莫爾一見鍾情的原因。

但好景不常，本以為與詹姆士結婚之後生活就會出現好轉，但兩人之間的關係還是出現了裂痕，莫爾就這樣繼續靠吃來轉移注意力，並且一路吃到現在變成270公斤。

近期莫爾靠著電視節目的幫助之下，成功瘦下了81公斤，而且已經有醫師願意為她進行縮胃手術，現在已經瘦到了157公斤。

莫爾表示，肥胖除了生理上帶來的痛苦之外，這樣的體重更帶給了她心理上的壓力。莫爾指出，自己根本沒有「活著」的感覺，她認為自己只是「存在」於這個世界上罷了。

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