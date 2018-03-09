2018年03月09日 20:46 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

不少人都嚮往能進到科技業任職，而有一名網友透露，自己也曾經頂著這樣人人稱羨的光環，但10年過去了，如今回想起這段日子，他只感覺自己似乎只是個「聽話的奴隸...」，於是他開始反思這一切，並寫成文章分享，引發網友關注。

一名曾任職科技業的網友在PTT上發文表示，去年他因為幫主管背黑鍋，結果遭到公司資遣，然而這一年多來，他的求職之路相當不順，對未來更是感到迷茫。他回想起2007年時，剛進入科技業的自己，「我滿心期待著可以頂著當時人人稱羨的工程師光環；不過進入後才發現，這裡的工作只是一直重複又重複著，在訓練一個人乖乖的當奴隸，而且是需要非常聽話的奴隸，不能有一點自己的想法，也不能做自己想要做的事情。」

原PO表示，求職的期間，自己陸續面試了一些公司，有主管剖析他在職場上的問題，還有為何不錄取他，這些主管認為原PO沒有站在資方的立場思考，不遵守職場倫理，只想做自己想做的事情，再加上也沒有累積值得令人稱羨的作品，整體來說不穩定素太高，甚至對原PO直言「你的個性不適合在職場工作」。

前工程師一段話告白「像聽話的奴隸」 感嘆工作10年磨光熱忱。(圖片／翻攝自PTT)

如此現實的對話，讓原PO開始反思，他認為離開科技業雖說想到還是覺得可惜，但如果繼續下去，也只會徒增痛苦，於自己於工作都無益。他無奈地感嘆，在這個競爭激烈的環境下，貿然創業開店自己當老闆恐怕遲早會賠光積蓄，「我還真的不知道，未來的我還能做什麼？」

文章一出，引發網友熱烈討論，紛紛留言表示，「人生本來就會有高低潮，先冷靜下來思考未來的路」、「人生無限寬廣，就看你怎麼想，找到自己能安心適所的地方吧」、「科技人不是人生的唯一解，要振作起來！加油」、「可以去做業務，讓你找回熱情」、「從資方角度來說，他為什麼要花錢背風險來讓員工做自己的事？」、「現實囉...看公司法第1條:..以營利為目的...」。