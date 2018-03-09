大弟弟10歲！她代母加入家長群組 「違反潛規則」竟遭排擠

大弟弟10歲！她代母加入家長群組 「違反潛規則」竟遭排擠(圖/本報資料照)

友善列印

在家長群組內「潛水」錯了嗎？日前一名女網友在網上發文抱怨，表示自己和弟弟相差10歲，由於媽媽平常工作忙，所以她「代母」加入弟弟班上的家長群組，沒想到有次不小心違反了「潛規則」，就馬上被其他家長聯合排擠，讓她怒批：「有事嗎？都幾10歲的大人小心眼成這樣？」

女網友在論壇「wetalk」PO文寫道：「其實我根本沒有小孩，只因為我跟我弟歲數差了快10歲，加上我們家是單親，媽媽平常工作很忙，又不太擅長使用那些3C產品，所以當家長們說要創立一個Line群組的時候，這個大禍就臨在我頭上....。」

原PO認為，工作的創群組是為了方便聯繫，或是偶爾聊天；朋友間創群組是為了維繫感情，但家長們創群組這件事卻讓她感到疑惑，「老師有聯絡簿可以當作跟家長的聯繫橋梁，還可以發通知單，要Line群組到底幹嘛？」

原PO表示：「某個年齡層之上的人，對於3C的上癮程度之高，任何無聊的長輩圖跟早中晚三餐問候，或是充滿偏見的政治新聞評論、人生大道理、平安喜樂，只要你在長輩群組看過的東西，全部都會出現在家長群組裡面。」且不管是當中學生忘記帶作業、聯絡簿的「求救文」，還是同學之間的紛爭，都會出現在這個家長群組中，「你知道最可怕的是什麼嗎？是這些家長都TMD超小心眼，他們很在意自己的言論有沒有受到其他人的回覆。我其實是在群組創立之後很久才加入，不知道這群組有一些潛規則。」

她說，在群組內，有些家長講話很大聲，就會吸引其他成員附和，而通常這種爸媽很愛在群組裡炫耀自己兒子、女兒多優秀，甚至連獎狀、考卷或才藝照都要傳到群組裡，「那也就罷了，反正我就是關了靜音，沒想到家長之間就黑特（排擠）我，說我們家的人都很冷漠，要是我們跟他們求助（忘記帶作業），就不要回應我們。」

對此，原PO選擇將怨氣全吐出，告訴這些家長們傳的廣告、錯誤網路資訊、還有各種長輩圖，根本讓群組變得毫無意義，接著她發洩完後，便快速退出了群組，「想當然這樣更加劇家長們對我的偏見，不過也就罷了，我覺得跟低能家長溝通真的毫無意義，私下拜託老師如果真的有什麼重要到不行，沒有立刻通知不行的事情，就打電話給我，我隨時都會接電話。」

大弟弟10歲！她代母加入家長群組 「違反潛規則」竟遭排擠 家長們創群組這件事讓原PO感到疑惑。(圖/本報資料照)

文章一出，引起許多網友們大讚「有些家長真的很無腦，天天活在群組裡」、「退得好，這種氣真吞不下去」、「以前我們也只有聯絡簿當作家長與老師的窗口，哪需要什麼群組啊」。

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