再去新訓一次？退役男瘋喊「我願意」 理由超爆笑

再去新訓一次？退役男瘋喊「我願意」 理由超爆笑(圖/本報資料照)

友善列印

服兵役是每位男性必須體驗的階段，但如果有機會重新體驗，你願意嗎？日前就有男網友在臉書提問，如果讓你重回下部隊前1個月的新訓生活，你願意嗎？沒想到真有網友「狂喊+1」，其中理由更是搞笑！

男網友在臉書社團「爆廢公社」PO文提問，「如果有個機會再讓你新訓一個月，你願意嗎？」他坦承，自己很懷念那段時光，因為入伍新訓的第一個禮拜，就成功讓他減掉7公斤，到了結訓時，總共瘦了12公斤。

對此，許多男網友都表示願意，而瘦身就是關鍵「最強減肥班！入伍72（公斤），一個月結訓64（公斤）」、「我75（公斤）進去，結訓後變52（公斤），超開心的」、「新訓的飯菜超爛讓我瘦了13公斤」、「新訓讓我瘦5公斤，下部隊讓我胖10公斤」、「瘦7公斤啊」、「當然願意！很懷念新訓的日子，根本不會操到什麼」、「不要剪頭髮我就去」、「再來一次吧，新訓讓我成功可以跑完3000（公尺）還不會很喘」。

不過也有許多網友表示不想再踏入軍旅生活，「每晚都400下伏地挺身跟1000下開合跳」、「不願意，新訓跟狗一樣」、「緊張到一個禮拜不會大便」、「下部隊一個月我就願意，新訓免談」、「想到要喝乖乖水就不了吧」、「不願意，我新訓開啟肥胖之路！新訓肥10公斤」、「懷念就好--不想再回20年前的新訓」。

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