叫飲料外送要求幫買米酒 奧客狂催「我煮燒酒雞在等！」

2018年03月10日 07:30 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

奧客行徑真的是百百種，五花八門的奧步招數，讓人超無言！就有飲料店業者表示，有客人打電話到店裡指定外送，但一開始就先要求外送人員必須要超商幫買「米酒」，甚至還催外送員外送，讓店家感到十分傻眼。

一名在飲料店工作的網友在臉書「爆廢公社」中PO文表示，「做服務業的多多少少都會遇到一些奧客，今天遇到的這個客人最讓我無言。」他說，當時該客人打電話到店內詢問有無外送？店家回應「有啊！送哪裡？」沒想到對方報完地址後，接著說「那你們附近有間7-11可以幫我買兩罐米酒嗎？我要煮燒酒雞用的」，原PO告知對方還沒點飲料，客人隨即補點。

沒想到掛掉電話後，才過2分多鐘，該名客人又打電話到店內，問到「飲料送出來嗎？我煮燒酒雞在等你們的米酒」，原PO聽完超傻眼回應「你們前面還有13杯飲料正在做」，並且在心裡暗自地怒罵「你煮燒酒雞甘我屁事」。

文章曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言表示，「太誇張了吧？是沒手沒腳不能自己出去買嗎？」、「給人的感覺像是打電話叫人送米酒過來，飲料只是順便」、「太離譜了吧！請人家幫忙還催，無言」、「店家還真的幫買，好佛心」、「還是應該要懂得拒絕啦...不然會養壞奧客，而且這種情況也只會更多」。