「絕對領域」太誘惑？大腿寫真展引遐想 被譙到只能喊卡

「絕對領域」太誘惑？大腿寫真展引遐想 被譙到只能喊卡(圖/ 翻攝自推特@yuria)

友善列印
／綜合報導

每個人欣賞美的眼光不同，有些人看臉，也有些人喜歡曼妙身材，美腿更是不少人的首選。日本東京「池袋0101」百貨原本在9日要舉辦一場活動「大腿寫真世界展」，主要是一系列女學生穿泳裝、制服，拍攝不露臉的大腿藝術照；豈料消息傳出後，引起民眾痛批不道德，質疑「模特兒都是未成年」。

大腿寫真世界展遭民眾質疑，模特兒可能都是未成年，容易引人遐想。 大腿寫真世界展遭民眾質疑，模特兒可能都是未成年，容易引人遐想。(圖/ 翻攝自推特@yuria)

綜合日媒報導，「大腿寫真世界展」原本打算展出500張藝術照，鏡頭焦點都放在女學生的大腿上，不過卻有民眾認為在百貨公司辦這個不太好，百貨公司會有未成年進入，若是照片引發遐想、犯罪，會不堪設想；而因為攝影主題標榜女學生穿泳裝、制服等服裝，不免讓人聯想「覺得模特兒都是未成年」。

百貨公司遭到民眾批評，不得不臨時喊卡，即時取消活動。 百貨公司遭到民眾批評，不得不臨時喊卡，即時取消活動。(圖/ 翻攝自推特@yuria)

寫真展消息傳出後惹議，讓百貨公司所屬的丸井集團見狀不妙即時喊卡，表示「收到顧客的意見，所以才做出這個決定」。主辦單位BACON對於民眾質疑模特兒未成年一事回應，「全部的模特兒都非未成年，聽到這種抱怨感到很困擾」；而該展至今已舉辦7次，雖然這次活動取消，但仍在籌備下一個舉辦地點，粉絲得以在官方《推特》關注最新消息。

文章來源：Livedoor NEWS

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