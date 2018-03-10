愛情經得起考驗？淘寶驚見渣男最怕商品 專業小三鑑定忠誠度

2018年03月10日 11:42 邱柏玟

愛情從自古以來就是人們最常遇到的難題之一，有商人看準這個商機，大陸知名購物網站淘寶網居然出現「測試男友」的服務販售，最少只要花22元人民幣(約新台幣102元)就能「買」專業小三，一對一考驗男友對感情的忠誠度。

有些店家還提供量身訂做的服務，價錢從25元人民幣(約新台幣115元)到1314元人民幣(約6065元)都有。(圖/ 翻攝自淘寶網站)

在淘寶網站搜尋「測試男友」，就會跳出各種五花八門的店家，直接寫著「免費提供聊天記錄，男友忠誠度測試」，有些店家還提供量身訂做的服務，價錢從25元人民幣(約新台幣115元)到1314元人民幣(約6065元)都有，有按照測試天數，甚至有「分手大師」，讓女性消費者能鑑定男友是否忠誠，認清自己是否遇到渣男。

有許多消費者留下男友被測試後的感想，有的更相信男友，有的則是認清對方是個渣男。(圖/ 翻攝自淘寶網站)

從賣家獲得的評論中得知，這個「小三」服務深獲好評，有許多人留下心得感想，表示自己透過測試更相信自己男友，或是認清另一伴原來是個渣男，「男朋友很好經得起考驗，沒聊2句就刪除了，十分開心」、「總是感覺男朋友很花心，測試了以後很放心」、「測試了，明白了，男朋友有小三了，很傷心，還是早分手早解脫」。