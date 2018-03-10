他借條上寫錯一個符號讓美元變人民幣 多年友誼鬧僵

2018年03月10日 13:27 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

朋友之間，牽扯到金錢就會發生許多問題！大陸有一名男子吳駿(化名)向記者爆料，當初在美國讀書時，有一個同學兼好友叫做劉穎(化名)，對方因為要去一間公司實習需要買車代步，便向吳駿借了5千美元，並寫下借條；豈料事後才發現，吳駿借條上寫錯一個符號，讓5千美元變成5千人民幣，兩人的關係瞬間鬧僵。

綜合陸媒報導，當時吳駿大方地借給劉穎5千美元，並馬上寫下借條，上面寫著「2017年2月15日，劉穎向吳駿借到五千元整(￥5000元)於2018年2月15日到期時歸還本。如逾期未還，則按月利率2%計付逾期利息。借款人：劉穎，身分證號：XXXX，借款日期2017年2月15日。

不過，到了還款日期時，吳駿的父母才打電話告訴他，「借條有問題，劉穎的父母堅持上面寫的是人民幣不是美金，只願還5千人民幣…」；原本接到電話後一頭霧水的吳駿，看到借條的照片才恍然大悟，上頭應該是美元的符號「$」，他寫成人民幣符號「￥」。慶幸的是，事後劉穎有向自己父母說明狀況，才讓兩人的關係沒有因為誤會加深。

從吳駿寫的借條中，當地一間小額貸款公司負責人張鵬濤表示，這個借條有4個錯誤的地方，第一點是借條中沒有寫借款用途和轉帳方式，因為借款流向得清楚載明，留下轉帳方式則能避免事後麼煩；而第二點是借條上沒有寫清楚幣值種類，只寫了「5千元整」，更錯將美元符號寫成人民幣符號。

張鵬濤接著說，第三點是手寫的借條行句空白太多，容易讓別人事後補上其他字句，可能導致借條無效或引起糾紛；最後第四點就是借款是用美元，吳駿又把借條寄回給在大陸的父母保管，若劉穎事後還款方式打算用人民幣的話，當初寫借條時就該考慮到「匯率變動」的問題，並註明清楚，後續才不會延伸出其他問題。