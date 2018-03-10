護理師被酸45K太少！工程師夫逼大夜加班 嗆「我媽根本不喜歡妳」

護理師被酸45K太少！工程師夫逼大夜加班 嗆「我媽根本不喜歡妳」(圖/本報資料照)

友善列印

如果夫妻無法走下去，「嫌棄」可能就是導火線了！日前一名護理師在臉書上抱怨，表示自己因工作壓力大而辭職，卻被工程師老公看不起，不僅覺得她賺太少，甚至還會跟婆婆一起數落，讓她相當難過，結婚1年就決定放生。

女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，雖然當護理師的月薪有45K，但前提是要上夜班賺津貼，近期她因工作壓力及其他因素離職，卻被丈夫罵：「為什麼別的護理人員薪水可以比妳多」、「換工作？錢一定沒有以前多欸！誰像妳一樣錢越賺越少」，讓她聽了很不開心。

原PO說，丈夫對於她的薪水很不滿意，甚至說：「人家都會努力提升自己能力讓自己賺更多，哪像妳？」但她無奈地說，護理本來就不是能賺大錢的科系，她除了上大夜班賺津貼外，還自費進修，但丈夫卻都沒看在眼裡，還酸她賺得少。

原PO表示，她的先生是工程師，每月薪水比她多2萬，所以認為她「不長進」、「賺得少」等等，甚至嗆她：「要的是一個能幫我的人，妳不符合」，還說婆婆其實「根本不喜歡妳」，讓她決定結束不到1年的婚姻。

對此，其他網友紛紛支持原PO的作法「恭喜你，即將脫離苦海！這種自私男一輩子都會衰尾的！」、「趕快放生，太可怕了」、「錢真的不是拿來維持婚姻的」、「快離開豬隊友吧」、「其實他最愛的人是他自己」、「說實在該換的不是工作是老公」。

他借條上寫錯一個符號讓美元變... 愛美女子每月染髮一次 10年...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。