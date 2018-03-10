護理師被酸45K太少！工程師夫逼大夜加班 嗆「我媽根本不喜歡妳」

2018年03月10日 14:00 杜炤佑

如果夫妻無法走下去，「嫌棄」可能就是導火線了！日前一名護理師在臉書上抱怨，表示自己因工作壓力大而辭職，卻被工程師老公看不起，不僅覺得她賺太少，甚至還會跟婆婆一起數落，讓她相當難過，結婚1年就決定放生。

女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，雖然當護理師的月薪有45K，但前提是要上夜班賺津貼，近期她因工作壓力及其他因素離職，卻被丈夫罵：「為什麼別的護理人員薪水可以比妳多」、「換工作？錢一定沒有以前多欸！誰像妳一樣錢越賺越少」，讓她聽了很不開心。

原PO說，丈夫對於她的薪水很不滿意，甚至說：「人家都會努力提升自己能力讓自己賺更多，哪像妳？」但她無奈地說，護理本來就不是能賺大錢的科系，她除了上大夜班賺津貼外，還自費進修，但丈夫卻都沒看在眼裡，還酸她賺得少。

原PO表示，她的先生是工程師，每月薪水比她多2萬，所以認為她「不長進」、「賺得少」等等，甚至嗆她：「要的是一個能幫我的人，妳不符合」，還說婆婆其實「根本不喜歡妳」，讓她決定結束不到1年的婚姻。

對此，其他網友紛紛支持原PO的作法「恭喜你，即將脫離苦海！這種自私男一輩子都會衰尾的！」、「趕快放生，太可怕了」、「錢真的不是拿來維持婚姻的」、「快離開豬隊友吧」、「其實他最愛的人是他自己」、「說實在該換的不是工作是老公」。