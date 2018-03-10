愛美女子每月染髮一次 10年後發現竟肝硬化晚期！

2018年03月10日 14:37 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

每個人的外表往往隨著年紀增長而出現變化，尤其大家頭頂上的三千煩惱絲，更容易因為壓力大從黑髮變白髮。大陸有一名陳姓女子從10年前就堅持每個月固定染髮一次，但到了2個月前她驚見自己皮膚變黃，到醫院檢查後才知道已肝硬化晚期；醫師從陳女的經歷推斷，肝硬化主因是長年染髮。

綜合陸媒報導，現年40多歲的陳女，在30歲左右就已經冒出白頭髮，她為了愛美不想讓自己看起來白髮蒼蒼，決定每個月定期染髮，這個習慣也維持了10年之久。到了兩個月前，陳女發現身體機能變差，走樓梯也會時常無力，皮膚也變黃，最驚人的是，連她的白眼珠顏色也偏黃，她才驚覺情形不對，趕緊就醫。

經過醫院檢查後，陳女的膽紅素竟超過正常人10倍，就是她的尿液變深黃，整個人都變黃的主要原因；醫師陳岩則說，陳女經診斷已經是肝硬化中晚期，後來確診為「化學性肝損傷」，更判斷她長年染髮的愛美習慣就是導致她肝硬化的最大因素。

後來陳女經過三個星期左右的時間治療，即使肝臟功能有得到改善，但染髮的化學藥品對她的肝臟已造成不可逆的損傷，更大幅增加她罹患肝癌風險。有醫師也強調，市面上的染髮劑大多含有幾十種化學成分，有些是有毒的，被皮膚吸收後，會進入人體，對肝臟是一大負荷。