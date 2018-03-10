小孩在幼兒園的牙刷「發霉黑掉」 家長怒：老師竟說不用換

小孩在幼兒園的牙刷「發霉黑掉」 家長怒：老師竟說不用換(圖/爆料公社)

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太噁心！日前一名女網友在臉書PO文表示，指控過年前到孩子就讀的幼兒園拿取生活用品回家，沒想到竟發現牙刷與漱口杯發霉了，牙刷毛還炸開、變黑，讓她相當傻眼。且先前女網友早已幫孩子準備新牙刷，沒想到老師還回說「不需要換」。

女網友臉書「爆料公社」發文指控，2月2日開始她幫孩子請假，希望可以給孩子放長假，直到2月14日，她到幼兒園幫孩子把平時用的生活用品帶回家清洗，沒想到隔天一打開，竟發現牙刷和漱口杯已經發霉，且牙刷毛炸開的情況相當嚴重，看起來相當噁心。

原PO詢問園方時，園方卻說：「牙刷是因為孩子太久沒來上課，所以才變這樣。」過了幾天，原PO再次詢問園方，回應又變成「因為小朋友吃飯太慢，吃完就睡覺了，沒有刷牙。」由於園方前後的說法不一致，讓原PO相當氣憤，就決定幫孩子換幼兒園，但園方卻只願意退三分之二的學費，直到原PO打到教育局詢問，才成功拿回全額的退費。

小孩在幼兒園的牙刷「發霉黑掉」 家長怒：老師竟說不用換 可見牙刷早就發霉、反黑，看起來相當噁心。(圖/爆料公社)

牙刷照曝光後，其他網友都紛紛表示「這太噁心了，小孩如果不懂又拿去刷牙，真的好恐怖」、「我不用的舊牙刷拿去當清潔刷，也沒這麼髒」、「這牙刷就像刷過N雙鞋子後的慘狀」、「刷馬桶都還比這個乾淨」、「刷牙的話怎麼變那麼黑，不合理」。

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