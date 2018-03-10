93：7！高中女籃慘遭痛宰 球員淚崩喊「再也不打球了」

2018年03月10日 17:08 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

近日美國高中女子籃球賽出現一場超懸殊的比賽結果，由東布里奇沃特高中(East Bridgewater High School)以93比7的分數痛宰對手麥迪遜花園高中(Madison Park High School)，大贏對手86分，比賽結束後，讓麥迪遜花園高中球員情緒崩潰，直呼「再也不想打球了！」然而外界也認為獲勝方不該在已經確定勝負的情況下還繼續窮追猛打。

綜合外媒報導，美國東布里奇沃特高中本月初在高中女子籃球錦標賽分區季後賽中，以第5種子客隊出戰第12種子主隊麥迪遜花園高中。比賽才剛開始就已出現懸殊比分，第一節以24比0結束；半場結束，比分來到48比4。

下半場開始，一路保持領先的東布里奇沃特高中依舊採取「全場緊迫盯人防守戰術(full-court press)」，比數就這樣被持續拉開，比賽最終以93比7的懸殊差距畫下句點，東布里奇沃特高中大贏對手86分。

(影片／取自CBS Boston，YouTube)

對此，麥迪遜花園高中高年級球員迪娜(Francisca Barros-Depina)受訪時崩潰表示，輸球後全隊上下氣氛低迷，大家十分傷心難過且感到有些尷尬，「這是我一輩子都忘不了的比賽，這讓我只想回家躲起來，然後永遠不想再打球了。」她不滿表示，球隊內許多都還只是新生，不懂比賽半場結束時勝負就很明顯了，為何對方教練還要採全場盯人，持續拉大比數，「這缺乏體育精神，令人感到噁心的行為」。

該事件曝光後，輿論一面倒批評勝隊太過份「簡直是在侮辱人」，但也有網友力挺，認為比賽進行當下就應該全力以赴。而近日，東布里奇沃特高中負責人也出面道歉，並表示這是個「不幸的情況」，但話題仍舊持續延燒，引發網友熱議。