五官激似妙麗！女直播主征服鄉民 全是靠男友「分享裸照」

2018年03月10日 17:07 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

每個行業都需要被尊重！美國加州一名25歲網紅艾許（Ashe Maree）是成人頻道的直播主，因五官激似演員艾瑪華森，被網友稱為「暗黑版妙麗」。艾許平常會在直播中擺出性感的姿勢，也拍過不少尺度極大的影片，但她說，當初會踏進這個行業，全是因為男友的幫助和鼓勵。

艾許因為亮麗的外型，在Instagram上有41.7萬名追蹤者，平時她會分享自己的生活美照。除了有網友覺得她長得像演員艾瑪華森外，也有人覺得她的眼睛和眉毛很像超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）。

艾許曾在《Buzzfeed Yellow》的採訪中提到，很多女性朋友看到她直播中的漂亮房間和美照，也很想踏入這一行，但事實上，「這個工作不只是這樣，她們只看到我想呈現給大家的這一面而已。」且這個行業要公開自己的很多故事和性格，是個沒有什麼隱私的工作。

艾許說，因為工作的關係，常常需要在鏡頭前擺出性感動作、脫衣等等，但其實這工作的幕後推手，就是艾許的男朋友，不僅負責幫艾許拍攝影片，還有管理社群帳號，艾許也說：「我從來沒想過他會這樣幫我。」不過兩人工作時很有默契，男友也欣然接受她的工作。

艾許提到，在成長過程中，她和許多人都有一樣的煩惱，例如因為過度在意自己的外表，罹患厭食症等等，導致體重瞬間掉下來，「結果我才發現，我比過去更加討厭自己的身體」。現在的她正在接受治療，也在男友的支持下，接受現在的自己，「這個想法的轉變讓我變成更快樂的人，我必須用力愛自己，才能繼續生活下去」。