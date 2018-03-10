大熊雪地暖抱他！這一幕萌翻眾人：這是真正的泰迪熊

2018年03月10日 20:30 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

你也好想被「熊抱」嗎？俄羅斯一名男子PO出一段影片，只見他被一隻比自己大上許多的熊給環抱住，畫面雖說有點震驚，但仍有不少人感到暖心，直呼「好可愛！這簡直就是真的泰迪熊」。

俄羅斯莫斯科一名男子，最近上傳一段影片到IG上，只見男子坐在雪地上，後方還有一隻巨大的棕熊環抱著男子，甚至還會將手搭在男子的肩膀上，毫無攻擊性且超逗趣的萌樣引來許多民眾觀看。

影片曝光後，引發網友瘋傳，紛紛留言表示，「我最喜歡熊了」、「好可愛啊！也太羨慕了吧」、「有點恐怖，但還是好萌呀」、「和熊做朋友嗎？這還是頭一次看到」、「好羨慕你能跟這樣可愛的動物接觸」、「活生生就是一隻泰迪熊」、「這樣真的不會有危險嗎......」、「太勇敢了！但熊熊真的好可愛」。