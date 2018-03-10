想留台發展！遭女友怒罵「不上進」 畢業男嘆：為何非去大陸闖？

2018年03月10日 20:36 杜炤佑

大陸經濟發展快速，許多台灣人畢業後，都會選擇到大陸就業。不過日前就有一名網友PO文表示，自己本來打算畢業後去應徵台積電，或其他半導體大公司，但女友卻認為他應該跟著父母到大陸闖蕩，還覺得留在台灣是「沒有上進心」，讓男方相當不解，直說「為何非去不可呢？」

男網友在PTT發文表示，近日女友問他畢業後想做什麼，他回答「打算留在台灣，最近也開始找台積電或是半導體大公司」，沒想到女友卻為之大怒，並說：「你爸媽不是在大陸當主管嗎？那邊現在機會這麼多，薪水也不錯，而且也能靠爸媽找到不錯的工作吧？怎麼不去闖闖看，而選擇在台灣？」

但原PO認為，去大陸工作未必比台灣好，況且這樣雙方就變成遠距離戀愛、無法常見面。沒想到女友聽完反而生氣，認為他只想著要在台灣跟她在一起，完全沒有上進心，也沒有為了未來的生活做打算，最後雙方吵得不可開交，決議分手。

原PO不禁想問：「留在台灣想跟女朋友在一起就沒上進心嗎？就不能不去大陸嗎？」(圖/本報資料照)

對此，原PO不禁想問：「留在台灣想跟女朋友在一起就沒上進心嗎？就不能不去大陸嗎？」其他網友看完則紛紛回應，「只是在找東西吵架，好讓你們分手」、「台積電那麼爆肝還能被說沒上進心」、「這個世界 連台積電都要變成沒有上進心了...」、「她只是要你趕快滾出國啦」、「出嘴叫別人要有上進心，哈哈還好你逃了」。