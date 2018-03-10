想留台發展！遭女友怒罵「不上進」 畢業男嘆：為何非去大陸闖？

想留台發展！遭女友怒罵「不上進」 畢業男嘆：為何非去大陸闖？(圖/本報資料照)

友善列印

大陸經濟發展快速，許多台灣人畢業後，都會選擇到大陸就業。不過日前就有一名網友PO文表示，自己本來打算畢業後去應徵台積電，或其他半導體大公司，但女友卻認為他應該跟著父母到大陸闖蕩，還覺得留在台灣是「沒有上進心」，讓男方相當不解，直說「為何非去不可呢？」

男網友在PTT發文表示，近日女友問他畢業後想做什麼，他回答「打算留在台灣，最近也開始找台積電或是半導體大公司」，沒想到女友卻為之大怒，並說：「你爸媽不是在大陸當主管嗎？那邊現在機會這麼多，薪水也不錯，而且也能靠爸媽找到不錯的工作吧？怎麼不去闖闖看，而選擇在台灣？」

但原PO認為，去大陸工作未必比台灣好，況且這樣雙方就變成遠距離戀愛、無法常見面。沒想到女友聽完反而生氣，認為他只想著要在台灣跟她在一起，完全沒有上進心，也沒有為了未來的生活做打算，最後雙方吵得不可開交，決議分手。

想留台發展！遭女友怒罵「不上進」 畢業男嘆：為何非去大陸闖？ 原PO不禁想問：「留在台灣想跟女朋友在一起就沒上進心嗎？就不能不去大陸嗎？」(圖/本報資料照)

對此，原PO不禁想問：「留在台灣想跟女朋友在一起就沒上進心嗎？就不能不去大陸嗎？」其他網友看完則紛紛回應，「只是在找東西吵架，好讓你們分手」、「台積電那麼爆肝還能被說沒上進心」、「這個世界 連台積電都要變成沒有上進心了...」、「她只是要你趕快滾出國啦」、「出嘴叫別人要有上進心，哈哈還好你逃了」。

38H很困擾！她不敢親自哺乳...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。