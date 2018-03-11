心臟病突發！他自救撿一命 專家提醒「一般人最好先這樣做」

2018年03月11日 07:30 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

多年來，心臟病奪走不少人的性命，令人感到恐懼！而澳洲一名男護士，在一處偏僻小鎮值班，當時意外心臟病發作，但最近的醫院距離他有160公里遠，時欲他只好「自救」，十分驚險地從鬼門關前走一回。

綜合外媒報導，44歲的澳洲男護士瑞恩弗蘭克斯(Ryan Franks)，在一處偏遠小鎮值班時，突然出現胸口疼痛、頭暈等地心臟病症狀，距離他最近的醫院有160公里遠，實在來不及，於是他趕緊啟動當地緊急遠距醫療服務(Emergency Telehealth Service)，把自己的心電圖傳給醫生，醫生也回應他表示「你的情況十分危險，每耽擱一分鐘，死亡率就會攀升10%」。

為了替自己爭取活命的時間，他發揮專業，將靜脈注射管道插入手臂，並吃下阿斯匹靈，然後著手準備止痛藥、抗凝血藥物和自己調配的腎上腺素、胺碘酮、阿托品(atropine)，接著貼好「心臟去顫器」，防止自己的心臟停止。

這一連串的急救準備，果然真的替自己爭取到了等待救護人員到場的時間，後來他也被送往1000公里外的醫療中心治療，植入心臟支架後，住院48小時後出院。事件曝光，引起熱議，但專家也提醒，雖說該男子的自救方式看起來很實用，但風險相當大，不熟悉的一般人絕對不能效法，倘若藥物使用不當，恐釀成嚴重危險，若真的不幸碰上心臟病症狀，最好的解決方式就是先撥打急救電話，接著在服用一片阿斯匹靈。