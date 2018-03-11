史上最硬後台！老媽找好關係罩「國家考試」 真相讓他秒崩潰

史上最硬後台！老媽找好關係罩「國家考試」 真相讓他秒崩潰(圖/ 翻攝自臉書《爆笑公社》)

友善列印

考國家考試再當上公務員，是許多人夢寐以求的事情。而許多家長看到自己小孩要準備國考，都想盡一份心力盼望能幫忙他們有好成績，日前有一名國考男的媽媽居然向他表示「找好關係了」、「後台很硬」，讓他超驚喜，但得知真相後卻超崩潰，因為後台其實是神明「中壇元帥」。

9日有一名網友在臉書社團分享朋友與其媽媽對話內容，他的朋友日前要準備考「熱水器丙級」國家考試，朋友媽媽居然對他說，「已經幫你找好關係了」，讓他朋友超驚訝，馬上問「國家考試妳怎麼找的關係」，她淡定地表示，「雖然後台很硬，但考試流程還是要走一遍」。

他的朋友聽完媽媽的一席話，還是不太相信她的「後台」，便不斷地問媽媽到底找到什麼後台給他靠，「你(妳)找誰啦」、「那個那麼簡單，不用講吧」、「真的假的啦」、「你(妳)找誰？」，朋友媽媽最後才說出最硬後台，其實是「府城慶安宮中壇元帥」，讓他聽完超傻眼，只能無言以對。

國考男知道真相後，傻眼到不知道該說什麼。 國考男知道真相後，傻眼到不知道該說什麼。(圖/ 翻攝自臉書《爆笑公社》)

原PO貼出「朋友媽媽後台很硬」的內容，讓大票網友笑翻，紛紛留言讚嘆，「這媽媽太好笑了」、「媽媽超級幽默的」、「媽媽滿滿的愛」、「媽媽很厲害」；也有不少人認同媽媽的想法，「這個真的夠硬」、「後台真的超硬，在台灣有超過幾千年歷史，比誰都夠力」、「你可以放心去考試了」。

心臟病突發！他自救撿一命 專... 她爆料研究員前男友「什麼都沒...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。