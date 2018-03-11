史上最硬後台！老媽找好關係罩「國家考試」 真相讓他秒崩潰

2018年03月11日 08:10 邱柏玟

考國家考試再當上公務員，是許多人夢寐以求的事情。而許多家長看到自己小孩要準備國考，都想盡一份心力盼望能幫忙他們有好成績，日前有一名國考男的媽媽居然向他表示「找好關係了」、「後台很硬」，讓他超驚喜，但得知真相後卻超崩潰，因為後台其實是神明「中壇元帥」。

9日有一名網友在臉書社團分享朋友與其媽媽對話內容，他的朋友日前要準備考「熱水器丙級」國家考試，朋友媽媽居然對他說，「已經幫你找好關係了」，讓他朋友超驚訝，馬上問「國家考試妳怎麼找的關係」，她淡定地表示，「雖然後台很硬，但考試流程還是要走一遍」。

他的朋友聽完媽媽的一席話，還是不太相信她的「後台」，便不斷地問媽媽到底找到什麼後台給他靠，「你(妳)找誰啦」、「那個那麼簡單，不用講吧」、「真的假的啦」、「你(妳)找誰？」，朋友媽媽最後才說出最硬後台，其實是「府城慶安宮中壇元帥」，讓他聽完超傻眼，只能無言以對。

國考男知道真相後，傻眼到不知道該說什麼。(圖/ 翻攝自臉書《爆笑公社》)

原PO貼出「朋友媽媽後台很硬」的內容，讓大票網友笑翻，紛紛留言讚嘆，「這媽媽太好笑了」、「媽媽超級幽默的」、「媽媽滿滿的愛」、「媽媽很厲害」；也有不少人認同媽媽的想法，「這個真的夠硬」、「後台真的超硬，在台灣有超過幾千年歷史，比誰都夠力」、「你可以放心去考試了」。