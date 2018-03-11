新買的麥片味道特殊！吃下肚才發現「過期21年」

新買的麥片味道特殊！吃下肚才發現「過期21年」(圖翻攝自/推特/fox12oregon)

友善列印
/綜合報導

不少人早餐會選擇吃麥片，但食用前一定要注意產品的有效日期。美國科羅拉多州有一家人日前在沃爾瑪超市購買麥片，隔天食用時卻發現味道相當獨特，沒想到仔細看包裝才發現，有效日期為1997年2月22日，早已過期21年。

綜合外媒報導，喬西亞（Josiah Carelse）一家人日前至利特爾頓市（Littleton）附近的沃爾瑪超市（Walmart），購買了一盒桂格 100%天然格蘭諾拉麥片（Quaker 100% Natural Granola），隔天早上喬西亞吃麥片時，發現味道相當特殊，他的老婆仔細查看包裝，發現麥片其實早在1997年就過期了。

男主人喬西亞憶訴，當時吃下肚時僅感覺麥片味道特別，猜想或許是新口味，直到妻子安希雅（Anthea Carelse）檢查包裝後，趕緊要他停止，原來他已吃進過期21年的產品，所幸他們一家人在食用後，都未出現異狀或感到不適。隨後他們上網查該款麥片的最新包裝，才驚覺果然與他們購買的麥片包裝不同。

喬西亞表示，這盒麥片已擺在架上21年，一直都沒有人將它買回家，更笑著提到「它過期時，我11歲女兒蕾拉（Layla Carelse）都還沒出生呢！」。而沃爾瑪超市對此做出回應，表示將著手調查架上為何會出現過期21年的產品。

新買的麥片味道特殊！吃下吐才發現「過期21年」(影片來源/youtube/ Josiah Carelse)

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