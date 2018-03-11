2018年03月11日 10:20 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

她爆料研究員前男友「什麼都沒做」 沒想到讓他丟了鐵飯碗(圖/ 翻攝自微博)

千萬不要惹到前女友！日前大陸官方學術單位「中國科學院」在微博發文，談論當地對科學研究投入經費過少，起先沒什麼人關注這個話題，直到一名女網友匿名留言，「少養閒人，前男友在中科院什麼都不幹」，沒想到意外引起討論；最後中科院疑似對相關人員做出懲處，有網友笑歪，直呼「中科院真的很嚴格」。

綜合陸媒報導，中科院在微博發文，分享對於當地對科學研究的投入太少，沒有足夠經費支撐他們的研究，而中科院電子所所長也喊話，「隨著國家經濟發展快速，應該更加準確支持不同性質的研究，讓科學研究經費的應用更加高效」；起先這篇文章並未受到關注，但有一名女網友匿名留言，「少養閒人，前男友在中科院什麼都不幹」。

這篇留言馬上引起網友和中科院官方注意，中科院相關人院甚至留言詢問該名女網友具體情形，不到一天的時間便在微博上發文對此回應，「相關人員已經處理，詳情請見私信」，從此推斷疑似已對該名在中科院沒做什麼事的前男友做出懲處。

有不少網友開玩笑地說，「中科院真的很嚴格」。(圖/ 翻攝自微博)

許多網友看到中科院的處理方式紛紛誇讚，並忍不住驚呼「中科院真的很嚴格」，也有不少人相當好奇到底是怎麼處理，「也給我們透露點」、「是開除、還是記過？」；有些人更大讚女網友「報復」前男友的方式，「最強報復」、「千萬別惹女人…」、「發現復仇前任新方法」。

中科院官方微博也已將相關發文刪除。(圖/ 翻攝自微博)

不過，中科院在微博上的發文已刪除，並發文說明，「應舉報人要求，刪除相關微博」，他們也表示感謝網友的關注，也請大家隨時「監督」他們的工作。有不少網友對於中科院處理事情的態度及效率相當讚賞，「希望所有單位都能有如此的高效率工作淨化學界，堅決不養閒人」。