2018年03月11日 11:49 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

好心有好報！女服務生因一張照爆紅 獲46.7萬獎學金(影片來源/youtube/ABC13 Houston)

好心有好報！美國一名18歲女學生在餐廳擔任服務生，上班期間遇到一名行動不便的客人，於是她主動幫忙對方切餐點，沒想到這個熱心的舉動，被一旁的客人拍攝下來並上傳網路，吸引13萬名網友按讚、6.7萬次轉發，更感動到一間大學，甚至提供1.6萬美金(約新台幣46.7萬元)的獎學金。

18歲的威廉斯(Evoni Williams)在休士頓東南方城鎮拉馬克(La Marqueu)一間鬆餅店打工賺學費，上周六(3日)上班時，恰好進來一名剛動完手術、還插著呼吸器的78歲老翁，由於對方的雙手不便，於是開口向威廉斯尋求幫助，見狀後她二話不說的提供幫助，將餐盤上的鬆餅、火腿切塊，方便顧客入口。

而這幕感人的畫面，看在另一名顧客沃福(Laura Wolf)眼裡相當感動，於是將其拍攝下來並在臉書，表示雖然不知道該名女服務生的名字，但看她儘管忙的應接不暇，仍願意停下來幫忙需要的人，雖然只是一件小事，但對於被幫助的人，卻是滿滿的溫暖。面對這個險惡、冷漠的世界，還能看到這麼溫暖的人，讓她感到相當開心。

事後，這張照面迅速在網路上引發回響，短短一個禮拜的時間，已累積13萬名網友按讚，南德州大學（Texas Southern University）得知此事後也感動不已，隨即表示，願意提供1.6萬(約新台幣46.7萬元)獎學金，更提到威廉斯的善行，正好是該校在尋找的學生。威廉斯受訪時相當謙虛，表示當時只是發自內心想助人，只要看見有需要的人，她都會熱心提供協助，而拉馬克市府為了要表揚此舉，更將3月8日設為 Evoni Williams日。