60歲老伯求方便吃魚不吐刺 一周後驚見100根刺扎滿直腸

2018年03月11日 11:44 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

吃東西有部分民眾貪快圖方便，一個小動作就可能造成身體嚴重損傷！最近大陸有一名年約60歲的老伯料理了兩碗小鯽魚，因為魚刺太小食用時連魚肉一併吞下；當下沒有察覺異狀，過了一星期左右老伯排泄時感到疼痛，就醫檢查後驚見老伯的直腸壁竟扎滿上百根魚刺，連醫師看了都傻眼直呼「第一次遇到」。

綜合陸媒報導，大陸四川有一名年約60歲的老伯在一周前自行料理兩碗小鯽魚食用，他認為魚刺比較小能被身體自行消化，便不吐刺將鯽魚都吞下肚。一開始沒有感到身體不適，直到這兩天老伯上廁所時發現痛得不得了，他的子女才帶他就醫治療。

老伯在醫師及護理師執行手術，一根一根刺小心地取出，目前已無大礙。(圖/ 翻攝自微信公眾號@ ihxdsb)

經醫師診斷後，發現他的直腸裡有「高密度」異物，而確診後發現直腸壁被上百根刺扎滿，連醫師都直呼第一次遇到這種病例。後來老伯在醫師及護理師執行手術，一根一根刺小心地取出，目前已無大礙，但仍得持續回診追蹤，觀察直腸內還有沒有魚刺殘留。

醫師提醒民眾，吃魚時要特別注意，別為了貪圖方便，一定要吐魚刺，而家中有老年人更應該注意飲食習慣，因為到了一定年齡認知功能有所衰退，他們身邊有子女陪伴較安全；醫師也呼籲民眾遇到魚刺卡喉嚨的狀況，別以為「吃飯吞下」就好，一定要到醫院檢查治療，避免發生無法挽救的慘劇。