路邊出現要價2.5萬藝術燈 網友：藝術果然難懂

2018年03月11日 13:55 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

藝術無價！台南一名網友日前至台南國華街，由於此地靠近美食區，因此吸引眾多人潮，不過他在巷內卻發現一盞「藝術燈」擺在路邊，上面更貼有2.5萬的售價標示，由於價格不便宜因此他PO文警告，不過有網友則表示「真的是藝術！我不懂」。

一名網友在《爆料公社》表示，至台南國華街的大菜市，卻發現美食街道竟出現一盞特別的「聖誕樹藝術燈」，上面清楚標示售價2.5萬，若撞破燈泡就視同購買，警告遊客請勿靠近。此聖誕藝術燈疑似以水管為創作材料，上面共放了9盞燈，更用印有圖騰的緞帶做裝飾。

有網友認為看不懂這項藝術品，不過也有人認為藝術價值因人而異(圖翻攝自/爆料公社)

許多看得霧煞煞的網友表示「真的是藝術！我不懂」、「藝術！不是一般民眾能懂的」、「還以為是射氣球，射完25800沒了」、「不好意思…我想到碰瓷黨」，不過也有人猜測是為了佔位子「只是利用它佔位子，不讓其他人停機車？」、「會不會是故意放在人多的地方，然後透過這個來跟別人強硬收費？就像把捲軸畫攤開，放在人多的地方的地上，踩到就要叫你買一樣」、「佔攤位用的啦」。

然而更有網友認為，藝術品上已清楚標示要注意，而且藝術的價值本來就因人而異，最重要的是藝術品擺放的位置，假若是放在私人區域是個人自由，但若擺放在公共區域就應該請擁有者撤走。