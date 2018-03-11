騙徒敲詐女大學生反遭忽悠 痛罵「套路太深」氣到想報警

裸貸示意圖。(圖/ 翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

大陸先前曾傳出女大學生年少不懂事，為了錢甘願「裸貸」，引起社會軒然大波。日前重慶市婦聯和當地檢察院組成的講師團，特地走進校園用真實案例向大家解析各種詐騙方式，並教授女大學生們如何自保，其中更提到有一名女大學生很精明，沒上當還反向忽悠騙子，讓對方氣得痛罵她「套路深」，還說想報警抓她。

綜合陸媒報導，講師團在6日前往重慶文理學院，用2017年發生過的真實案例，揭露裸貸、搭黑車、電信詐騙等狀況。講師提到，福建有一名女大學生接到一通電話，聲稱自己是一名老師請她幫忙匯款送禮，但該名女大學生很聰明馬上看穿對方的詭計，於是反過來忽悠詐騙集團，最後騙子發現自己險上當，還痛罵她「套路太深」，要報警抓她。

以及，曾有一名17歲女學生輕信裸貸，拍照傳給對方後不但沒拿到錢，最後反被敲詐，私密照大量外流；對此，講師提醒學生們不要向陌生人借錢，也絕不能將涉及隱私的東西隨意傳給他人，最重要的是要有正確的消費觀念，不做出超過自己消費水平的事，就不會有借貸的需求。

講師談論到搭黑車的案例更讓學生們感到害怕，因為曾有一名女大學生在車站外轉車，搭上了一輛黑車，結果被載到偏僻的地方，慘遭囚禁染指了四天四夜，最後找到機會向朋友發訊息求救，才被警方救出；對此，講師告訴學生們，夜間盡量不要搭乘網路預約的車，而有深夜出門的習慣千萬不要單獨一個人，更不該輕信陌生人，隨意暴露對自己不利的訊息，像是沒人陪、手機沒電等。

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