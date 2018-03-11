學賭神「戴隱眼、做記號」詐賭！老千慘遭戳瞎打爆頭

2018年03月11日 15:21 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

近日臉書各大社團流傳一段休閒娛樂會館鬥毆影片，只見一群人圍著賭桌正在玩德州撲克牌局，其中一名男子疑帶透視隱形眼鏡出老千詐賭而慘遭其他人拿棍棒毆打，並將男子頭托住疑似強制拆除隱形眼鏡，導致現場血跡斑斑。

綜合媒體報導，高雄市「超有休閒會館」本月初才剛開幕，9日凌晨就傳出鬥毆事件，警方接獲報案，一名蔡姓股東（43歲）當日前往玩德州撲克牌局，幾乎把把都贏，因而引來懷疑。

在場人士拿出紫光燈掃描桌上紙牌後，發現撲克牌被用隱形藥水做上記號，氣得大喊「我不知道這牌誰用的，只要讓我查到他掛隱形眼鏡或透視眼鏡，那個人跑不了」，並懷疑贏錢的蔡男配戴透視隱形眼鏡，要求他摘下受撿。

在場玩家懷疑贏錢的蔡男配戴透視隱形眼鏡，要求他摘下受撿，但蔡男遲疑不願摘下，因此遭在場一、二十名年輕人以棍棒、椅子等工具痛毆。（圖／翻攝《台灣新聞記者聯盟資訊平台》影片）

蔡男遲疑不願摘下，因此遭在場一、二十名年輕人以棍棒、椅子等工具痛毆，大鬧娛樂會館，甚至抓住蔡男頭髮將其壓至角落，疑試圖將他隱形眼鏡拆下，直到警方到場才鳥獸散，只見地上斑斑血跡，現場僅留下頭破血流的蔡男及部分店家人員，急忙將蔡男送醫，事後他卻低調表示不願追究。

隔日影片隨即在臉書《爆料公社》、《黑色豪門企業》、《台灣新聞記者聯盟資訊平台》曝光，甚至有坊間小道消息傳出出老千者事後被押走弄瞎眼，警方聞訊後展開追查，消息真偽還有待釐清，另外該家會館在事發後已經停業。

影片曝光後，掀起網友熱議，紛紛留言「字超大XD」、「詐賭要斷手的耶」、「不要命了！敢詐賭」、「原來賭神是真的」、「股東在自己場子被處理，卻沒半個人出手相救，實在滿怪的」。