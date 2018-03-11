「上次我多付1塊錢」男友手機紀錄 讓她決心斬斷5年情！

「上次我多付1塊錢」男友手機紀錄 讓她決心斬斷5年情！(圖片／林恩如攝)

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／綜合整理

男女交往過程中，最怕就是碰到觀念不同，能溝通講妥最好，若是不能恐怕最終也只能走向分手收場！一名女網友發文表示，和男友說好各付各的AA制，但是男友卻經常為了1、2塊零錢和她計較，讓她感到相當無奈。

有名女網友在《Dcard》平台上發文表示，在一次和男友吃完飯準備要結帳時，服務生告知金額為「439元」，結果男友從錢包中拿出整整219元，並且推了原PO說「付錢了，上次我多付1塊錢，這次換妳了。」而當下服務生也有些尷尬，於是原PO便從皮夾內掏出1000元說「這餐我付吧...」。

原PO表示，「走出店後我不發一語，我認真凝望他，這個和我在一起5年的男人，雖然捨不得，但我緩緩說出『我們分手吧』。」原PO說，「交往以來，我們買東西一直是AA制，這點我能夠理解，我自己的生活費除了爸媽給也是我自己家教賺來的，可是他每一次就是要因為1塊跟我計較，有時候我幫他買東西，小錢我都覺得不用了」。

誇張的是，男方竟然會用「手機紀錄」誰這次多付1塊，下次誰要多付1元等，還有一次兩人談論到未來薪水的問題時，男方突然很生氣地說，「我不喜歡跟女生說我未來的薪水多少，因為我怕妳是因為錢才愛上我的」。最後，原PO無奈地說，「那天的439元是壓垮我們愛情的最後一根稻草」。

文章曝光後，引起許多網友關注，紛紛留言表示，「這個男的讓我有點傻眼」、「連1塊錢都要計較，以後跟他生活一定很痛苦，加油！你值得更好的」、「1塊錢能看清楚未來，也算值得了」、「還好分手了，以後結婚你會更痛苦」、「分得好！連1塊錢都要計較的男人給不了你未來」。

文章來源：Dcard

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