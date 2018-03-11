怕爺爺等不了！孫女帶他拍婚紗照：想讓您看最美的我

2018年03月11日 16:19 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

許多人結婚時都希望，自己最親的家人能夠看見這一天。大陸成都一名25歲女子，日前在網路上傳一張婚紗照，不過照片中卻是她與爺爺的身影，讓不少網友表示「怎麼沒有新郎」，事後她解釋因為高齡87歲的爺爺，健康狀況越來越差，為了讓爺爺看見她穿婚紗的模樣，於是出了這個主意，也獲得網友們熱烈回響。

根據《成都商報》報導，25歲符雪薇的爺爺患有心臟病，2年前洗澡時更突然昏倒，送醫急救後確診為腦梗塞，沒想到今年9月，年事已高的爺爺再度入院，自從那天起爺爺的反應也大不如前，她開始擔心爺爺等不到她穿婚紗的那一天，於是決定與爺爺一起拍婚紗，希望可以讓他看見自己最美的樣子。

25歲符雪薇帶爺爺拍婚紗照，讓人不禁感動到哭紅眼眶(圖翻攝自微博/成都商報)

符雪薇表示，從小因為父母忙於工作，因此基本上都由爺爺奶奶帶大，而最疼她、最親的人就是爺爺，但隨著年齡的增長，她很害怕爺爺等不到她結婚的那一天，「對我來說，爺爺就是生命中最重要的人，我現在還沒有結婚的打算，但我不希望以後我的孩子、愛人，會不記得爺爺的樣子」，除了拍婚紗照之外，她還在手臂刺了爺爺的臉。

如今，符雪薇工作完一有空，就會陪著爺爺奶奶到處逛街、旅行，珍惜未來相處的時光。許多網友看了她的故事後都感動不已，紛紛表示「奶奶爺爺都在時，我一定要趁現在好好愛他們」、「我也是從小跟著爺爺奶奶長大的，很懂這種感受」、「哭瞎，每每看到這種就真的悔恨自己」、「趁還在的時候不留遺憾」。