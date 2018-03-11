工人搬運途中「衣櫃自己晃動」！撬開一看驚見殺人犯

2018年03月11日 16:33 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

這根本是恐怖片情節！秘魯一間木工坊日前收購了一批由當地監獄囚犯所製造的衣櫃，搬運途中突然驚見一個衣櫃自己搖晃了起來，嚇得急忙通知警方，警方到場後，在眾人面前將衣櫃撬開，只見裡面窩藏著一名身材高大的紅衣男子，過去曾因犯下殺人案而被判處有期徒刑10年。

綜合外媒報導，木工坊的老闆指出，衣櫃在搬運期間突然自行搖動，嚇得報警求助，直到警方到場後，與木工坊老闆合力用槌子撬開衣櫃，赫然驚見一名身材高大的紅衣男子探出頭，要求警方停止拆卸。警方事後表示，該名男子是28歲的嫌犯維拉（Delmar Guerra Vela），先前因謀殺罪被判處有期徒刑10年，本來想透過窩藏衣櫃方式越獄，不料卻被抓包。

而另外還有一名58歲的獄友博卡內格拉（Forencio Saldana Bocanegra），與維拉一同策劃這起越獄計畫，他們在監獄打造衣櫃時，發現衣櫃的內部空間足夠藏下一個成人，且這批衣櫃完工後未來將運送至監獄外，於是趁著獄警不注意時，在衣櫃裡加裝了秘密隔間，兩人各自藏入一個衣櫃後，成功越獄。

博卡內格拉過去因刺殺妻子29刀而遭到監禁，趁著運送過程中逃出衣櫃，順著高速公逃逸，但最後仍遭到警方逮捕，2人再度重回監獄。而國家監獄總局（Inpe）對此事件展開調查，進一步釐清囚犯逃獄的疏失責任歸屬。