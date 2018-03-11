「我孩子對泡麵味過敏」媽高鐵狂譙吃麵男女：敗類！

「我孩子對泡麵味過敏」媽高鐵狂譙吃麵男女：敗類！(圖片／翻攝自陕西那點事，微博)

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／綜合整理

日前中國大陸一對男女在搭乘高鐵時，在車上吃泡麵結果引起一名女乘客的不滿，在車上大吼「我孩子對這個(指泡麵)過敏」，甚至還怒罵吃泡麵的男女是「敗類」，影片隨後被PO上網引發熱烈討論。

綜合陸媒的報導，一對男女搭高鐵時吃泡麵，結果引發另一名女乘客不滿，在車廂內拉高分貝狂罵兩人，甚至叫兩人停止繼續吃泡麵，從影片中可以看到女子十分激動地大聲飆罵，「不讓你吃你是不是還接著吃，你怎麼跟她說的，慢慢吃不著急，吃完泡麵還不倒」，爆氣的女乘客認為對方是故意要用泡麵味道燻人，痛斥這樣的行為「沒有公德心，根本是敗類」，說到激動處，女乘客甚至扯說高鐵規定不能吃泡麵，但事實上也並無此規範。

影片曝光後，引發網友熱烈討論，部分網友大多認為雖說泡麵的味道很重，但女子的態度也有些過頭了，「吃泡麵這一方真的很客氣了，不能吃泡麵這個規定...有些扯過頭了」、「可不可以吃泡麵我不知道，但是大聲喧嘩肯定是不行的」、「大姊妳有必要驚動整個車廂的人嗎？」

對此，在車廂內大發飆的女子事後回應表示，不滿吃泡麵的男子將影片PO上網，這已經嚴重侵犯到她的名譽和肖像權，將循法律途徑；另外她之所以會暴怒，起因於自己已經多次向對方勸說，但吃泡麵的男女不聽勸外，沒吃完也故意不倒掉，因為自己的孩子對泡麵過敏，她才會急到飆罵對方。

文章來源：欲觀看影片請點此

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