股東做記號、戴隱眼出老千！抓包他作弊的賭客這樣說

股東做記號、戴隱眼出老千！抓包他作弊的賭客這樣說(圖/翻攝爆料公社)

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高雄市一間複合式休閒娛樂會館9日凌晨傳出鬥毆事件，43歲蔡姓股東疑似詐賭，遭十幾位年輕人以棍棒毆打至頭破血流，甚至試圖拔除蔡男的隱形眼鏡，直到警方到場後才鳥獸散。鬥毆影片事後在網路上流傳，警方今（11）約談負責人及另外12名賭客，全案訊後依賭博及詐欺罪嫌送辦。

學賭神「戴隱眼、做記號」詐賭！老千慘遭戳瞎打爆頭

根據《蘋果》報導，這間「超有休閒會館」位於高雄市前金區，前身為美容按摩店，後來被頂下改成休閒娛樂場所，本月初才取得營利事業登記證重新營業，擺設撞球檯、飛鏢及德州撲克牌桌等，不時舉辦各式比賽。

其中會員得先繳交1200元費用，才能參與店家比賽活動，而德州撲克這項競技，參賽者必須先交付現金集資後換取籌碼，其中集資金9成為獎金，另外店家則抽取1成。

43歲蔡姓股東學賭神「戴隱眼、做記號」詐賭，慘遭其他賭客痛毆。（圖／翻攝《台灣新聞記者聯盟資訊平台》影片） 43歲蔡姓股東學賭神「戴隱眼、做記號」詐賭，慘遭其他賭客痛毆。（圖／翻攝《台灣新聞記者聯盟資訊平台》影片）

警方表示，抓包蔡男詐賭的50歲黃姓男子在本月初參加2場德州撲克競賽，發現蔡男幾乎把把皆贏，懷疑有作弊行為，9日凌晨帶著紫光燈前往會場進行掃描，沒想到還真的發現撲克牌上沾有特殊墨水，氣得拿起球棒吆喝：「我不知道這牌誰用的，只要讓我查到他掛隱形眼鏡或透視眼鏡，那個人跑不了。」

他先是要求蔡男取下隱形眼鏡，但卻遭到拒絕，眾人一氣之下拿起球棒、椅子等器具痛扁蔡男，導致頭部撕裂傷。黃男表示，他早就懷疑蔡男作弊，而當天是獨自前往，刻意拆穿蔡姓股東的技倆，否認教唆行為。

由於會館涉嫌從中抽成牟利，再加上摻有特殊藥水的撲克牌為店家所有，不排除有涉嫌詐賭行為，警方將一一傳喚其他賭客到案說明，全案將依賭博及詐欺罪嫌偵辦。

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