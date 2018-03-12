為了插隊！女肉身擋車甘願被推撞 影片曝光遭嗆：丟盡華人的臉

2018年03月12日 08:06 邱柏玟

一名駕駛日前遇到華人女子肉身擋車，同行朋友還下車嗆聲要報警，讓他氣得將影片PO網。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒。)

有些自私的人為了自己，什麼誇張事都做得出來！日前澳洲有一名駕駛參加完張學友演唱會後要從停車場開車離開，卻突然出現一名華人女子衝到車子前方，使出「肉身擋車」只為了讓同伴的車能插隊先行，氣得駕駛兩度推撞她，豈料女子同伴還下車嗆聲「幹嘛撞人」，甚至揚言要報警；駕駛事後將影片PO網，痛罵「別再給華人丟臉了」。

駕駛當下氣得兩度推撞華人女子，讓對方車內其他同伴下車嗆聲。(圖/ 翻攝自YouTube影片)

從駕駛分享的行車記錄器畫面得知，事發在9日晚上11點左右，當天他參加完張學友在澳洲舉辦的演唱會後，要從雪梨奧林匹克公園停車場離開，能看到有許多車輛規矩地排隊離場，但突然有一名華人女子瞬間出現在他的車子前方，以「肉身擋車」疑似為了讓同伴的車能插隊進入離場車龍中。

當下被華人女子無理行為氣到不行的駕駛，兩度輕踩油門推撞她，這個動作也釣出對方車內其他同伴，一名男子直接下車朝駕駛嗆聲「幹麼？你撞人！你XX撞人」，還揚言要報警；華人女子也不斷地表示自己「一直站在那」，聲稱是駕駛開車撞她，後來有另一名男子下車陪她「肉身擋車」，直到他們的車順利插入車龍中。

一行人成功插隊進入車龍中，便上車離去。(圖/ 翻攝自YouTube影片)

事後駕駛怒將行車記錄器畫面分享到YouTube，還清楚地敘述對方車號，更不滿地表示，「這幾位小屁孩，這麼沒家教，開車這麼囂張，別再給我們華人丟臉了，OK？」。該影片馬上引起熱議，有網友覺得這行人的舉動太誇張，痛批「這群人的素質簡直無敵，丟盡臉」、「好囂張啊，以為自己是誰」；但有些人認為駕駛不該推撞女子，「這個故意撞人比耍無賴沒素質，別指責別人了」。