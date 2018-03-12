女友稱「餓到吃牛」他買499元宵夜害到自己 網笑歪：男神都這樣崩壞的

2018年03月12日 09:18 邱柏玟

最近有一名男子在臉書上抱怨幫女友買消夜，對方餓到甚至說出「可以吃掉一頭牛」，他便決定買速食店499元炸雞套餐；沒想到回家後女友吃不到幾口就說「飽了」，讓他當場超崩潰；大票男網友很有共鳴，直言「跟我好像」；有不少人笑歪，「神級男友就是這樣崩壞的」。

昨(11)日有一名男子在臉書社團發文，提到自己下班後買麵包和飲料發送給街友，在回家前接到女友電話，跟他說「我好餓我好餓我好餓」，也直接說想要吃速食店，還特地指定要吃「蛋塔」，他馬上貼心地問「只吃蛋塔嗎？還要吃炸雞之類的」，深怕心愛的女友吃蛋塔吃不飽。

他的女友聲稱「餓到可以吃掉一頭牛了」，催促他趕快買消夜回家，讓他最後決定買速食店的499元炸雞套餐；回家後，女友卻只吃了「一隻雞腿、三根薯條、兩個蛋塔」就說飽了，讓他看著剩下的消夜崩潰怒喊，「嫌老子還不夠肥嗎？」

男友崩壞示意圖非當事者。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

網路上先前才有一張交往4年男友崩壞照引起熱烈討論，許多人看到原PO分享的親身經驗，秒懂什麼是幸福肥，也有不少男網友看完超有感，紛紛留言「你就知道為什麼很多男生交往後都會變形了」、「跟我女友一樣，吃不完都是我解決」、「我了解，我女友也是這樣」。