新莊公寓11.5坪7.8萬！一張44年前廣告 小資族嚇壞

新莊公寓11.5坪7.8萬！一張44年前廣告 小資族嚇壞(圖翻攝自/爆廢公社)

友善列印
/綜合報導

台灣的物價逐年上漲，就連房價也高得嚇人，而不少老一輩也總喜歡，拿現在與過去做比較。最近有一名網友翻出一張民國63年的報紙，上面標示44年前的房地產廣告，發現新北市新莊區當年11.5坪的公寓只需7萬8千元，讓不少人感嘆「回不去啦」。

網友在《爆廢公社》PO出一張民國63年的舊報紙廣告，上面印有「獻給小家庭的朋友們，推出我們的傑作！在新莊鎮中港路我們開闢了4000戶大社區」，更標示新莊社區的公寓11.5坪只需7萬8千元，換算下來一坪只需6783元。廣告還介紹該公寓交通方便，步行10分鐘即可至鬧區。照片一貼出後，有不少小資族表示「看了好想哭」、「生不逢時啊」、「我是不是生錯年代了」。

台灣的物價逐年上漲，就連房價也高得嚇人 台灣的物價逐年上漲，就連房價也高得嚇人(示意圖/本報系資料照)

還有網友提到當年情況「63年一千塊可以養一家人了」、「63年一碗陽春麵5元」、「50年代，華中橋附近的空地一坪200塊」、「同一年我爸說他的月薪是800塊，其實那房子真便宜」，也有人感嘆現在的房價都是炒作起來的。不過有人認為「63年薪水也很薄」，有人則反駁「可是那時的時空環境不會像現在很茫然」、「雖然以前物價便宜，但薪水也很少，現在是薪水少物價卻相對貴很多」。

女友稱「餓到吃牛」他買499...

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