28K男每月繳交9成薪給妻保管 10年後才發現「一無所有」

2018年03月12日 10:52 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

原來夫妻之間財產也要算得一清二楚！大陸瀋陽有一名張姓男子月領6000元人民幣(約新台幣28000元)薪資，和妻子結婚10年，每個月自己只能拿500元人民幣(約新台幣2300 元)零用錢，其餘9成薪都交給她保管；不久前張男問妻子有多少存款，她竟說只有4500元人民幣(約新台幣2萬元)，讓他氣得決定離婚。

綜合陸媒報導，今年44歲的張男與妻小在瀋陽生活，他也有一份穩定的工作，每個月薪水約28K，而和妻子結婚十年間，他每個月的薪水有9成都交給對方保管，一開始他本來不同意，但妻子認為「你花錢如流水，薪水放我這才能存錢」，只給他500元人民幣(約新台幣2300 元)的零用錢，儘管他不滿意但只能忍讓。

張男工作穩定也少有應酬，所以每個月只有一丁點零用錢剛好過得去，直到2016年年底他隨口問妻子家中有多少存款，妻子竟回答「戶頭有4500元人民幣(約新台幣2萬元)」；他得知一個家庭的存款只剩下一丁點，簡直快氣炸，不斷詢問妻子將他的薪水用在哪些事物上，她不以為意地說，「小孩學習花費高，家裡生活消費高，怎能有存款？」

聽完妻子一席話，張男氣得直言，「我和妳兩個人的薪水一年總共有10萬元人民幣左右(約新台幣46萬元)，近5年的薪水總收入應該有50萬元人民幣(約新台幣230萬元)，婚後家裡只買了一輛5萬元人民幣(約新台幣23萬元)的車，剩下的錢都花哪？」

因為夫妻間財產分配問題，張男在2017年5月決定提出離婚，更告上法庭控訴妻子的惡行；在今年1月時法院審理此案，發現女方每次取款都是萬元以上的大筆金額，儘管她解釋這些錢都用在小孩的學習費，但有一些是「不合理花費」，張男完全不知情，連妻子自己都講不清楚，最終法院也判決兩人離婚。

而有律師對此表示，有許多離婚夫妻都是因為經濟問題，彼此對花費意見不同，或是某方有欺瞞的狀況，甚至使用對方存款不告知等問題；律師則建議，夫妻間不該只由一方掌控財產，在家中若有需要大筆支出時，「應該徵求另一方意見」，要有妥善的溝通，才不會發生像張男這樣的狀況。