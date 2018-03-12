有夠廢！宅男稱會「摩斯密碼」卻被說無用 意外釣出各種廢物技能

摩斯密碼示意圖。(圖/ 取自達志影像)

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有網友分享自己會打「摩斯密碼」，但想了想發現這個技能聽起來很酷卻無用，讓他好奇其他人是不是也有這種狀況。 有網友分享自己會打「摩斯密碼」，但想了想發現這個技能聽起來很酷卻無用，讓他好奇其他人是不是也有這種狀況。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

日前有一名網友在《批踢踢實業坊》發文表示，自己從小對符號學、密碼學很感興趣，甚至學會打「摩斯密碼」，當身邊朋友得知他的才藝都忍不住說他很酷，但總會問他「會這個有什麼用」；讓他好奇還有哪些日常生活中幾乎不會派上用場，可是說出來「好像有點酷但很無用」的技能。

他提到從小對符號、密碼感興趣之外，國中時期看了一部電影，有出現「打電碼」的畫面，他認為那個聲音很悅耳，成為他開始學打「摩斯密碼」的契機。儘管他知道自己的這個技能很沒用，但他驕傲地說「我以前還會用密碼寫日記」，然後半年、一年後再拿出來看自己寫了什麼。

有網友更貼出自己秀出「廢物技能」的照片。 有網友更貼出自己秀出「廢物技能」的照片。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

因此他很好奇還有哪些「無用小技能」，並舉例像是容易產生靜電，聽起來有點特別，但也沒有厲害到像電影人物「萬磁王」那樣。而馬上有大票網友熱情回覆，「會背圓周率到小數點後40位」、「坐公車到站自然醒」、「拍手可以拍很大聲」、「眼睛可以看不同方向」、「左右手都可以寫字」等。

原PO看到網友們的各種「廢物技能」，忍不住直呼「太療癒了，每個都感覺好廢但好厲害」。從留言中也能發現，有不少網友都會動耳朵、轉書或轉筆，也有人貼出自己「炫技」的照片，像是用上下唇同時夾筆，及彎手指第一節關節。

他的疑問引起網友熱情回應，釣出各種「廢物技能」。 他的疑問引起網友熱情回應，釣出各種「廢物技能」。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

文章來源：批踢踢實業坊

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