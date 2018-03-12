人妻健身房洗澡遭闖入制止 全身被看光還得扣1.8萬元

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

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／綜合報導

大陸浙江有一名孟姓女子向當地媒體爆料，說她帶著兒子到健身中心游泳，兒子玩水時她到女更衣室洗澡，卻遇到工作人員闖入拉開簾子阻止她，害她全身被看光，業者不道歉又沒收價值4千元人民幣(約新台幣1.8萬元)的會員卡，讓她感到「人格受到侮辱」。

綜合陸媒報導，孟女表示去年9月左右，她在位於杭州的一間健身中心辦了一張游泳年卡，讓兒子能夠常常到健身中心玩水；但在2月24日時，孟女帶兒子到健身中心游泳，讓兒子自己玩水後，她就前往女更衣室洗澡，洗到一半卻有人掀開簾子制止她，讓她又氣又委屈。

但業者跳出來解釋，孟女的兒子才是健身中心的會員，所以才會阻止她洗澡；但孟女對此表示，健身中心先前並無告知她，她身為孩子監護人卻不能在更衣室洗澡，她根本不知情，況且是櫃台職員親自將更衣室鑰匙給她，也沒有告知她不能使用這項服務。

人妻健身房洗澡遭闖入制止 全身被看光還得扣1.8萬元 人妻健身房洗澡遭闖入制止 全身被看光還得扣1.8萬元(圖/ 翻攝自微信號@小強熱線浙江教科)

孟女認為健身中心工作人員在她洗澡時闖入，還說了一些話制止她，讓她認為人格受到侮辱；健身中心甚至當場將會員卡沒收，孟女稱她辦的是價值6500元人民幣(約新台幣3萬元)的年卡，裡面至少還有4千元人民幣(約新台幣1.8萬元)的課程能使用，卻因為她洗了一次澡，就做出這種處理，她無法接受。

健身中心原先強調，「孟女並非會員，沒權在健身房內洗澡，這是常識問題」；但後來經過協商後，健身中心決定將剩餘健身課程費用退給孟女。

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