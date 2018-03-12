現世報！惡霸國道狂逼車 影片最後超療癒

2018年03月12日 14:33 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

惡霸國道狂逼車影片（影／爆料公社）

在國道上逼車行為不僅害人害己，還有可能引來不必要麻煩！近日有車主在臉書分享一支影片，表示日前駕車上國道遭人惡意逼車，只見前方銀車一路緊跟後車，甚至還刻意放慢速度，讓車主差點撞上，沒多久時間就見到前方黑車駛近，駕駛向銀車招了招手示意停車，讓車主開心地直呼：「棒棒棒！」

一名車主在臉書《爆料公社》上傳一支影片，並寫下「在高速公路玩別人，是會有現世報的，不信的話請各位收看VCR，謝謝」，只見前方銀色轎車緊緊黏著後車，「你看我打左邊、他就往左邊來，我打右邊、他就往右，這種不是惡意逼車，什麼才是惡意逼車呢？」

據《蘋果》報導，該名車主昨日行駛至國道一南下221公里處時，前方銀色轎車以時速80佔用內車道，他按了下喇叭示意後，一度超到銀車前方，沒想到卻引起對方不滿，一路逼車長達10分鐘。

車主表示，對方是一對年輕夫妻，丈夫負責開車，妻子坐在前座拿起手機錄影蒐證，而手裡還抱著還吃著奶嘴的嬰兒，看起相當危險。

逼車影片長達1分鐘，就在車主第三次變換車道試圖甩掉銀車時，前方一輛黑色轎車駛近，駕駛突然伸出手向銀車示意停車，讓車主開心拍手歡呼：「ya！警察來了，警察來了，棒棒棒！」並強調「警察是自己出現的，而逼車的，隨即就被警察處理掉了！」

影片曝光後，讓不少網友紛紛笑翻，直呼「太療癒了...不知不覺看了3次」、「今年度最佳勸世文」、「老天有眼呀」、「忍不住一起拍手，呵呵」、「我會開窗戶對他笑很大聲」，另外也有網友質疑車主邊開車邊錄影，對此車主則強調：「影片是坐後方乘客錄的，不然我怎麼拍手的？我沒有邊開車邊錄」。

依據「道路交通管理處罰條例」第43條規定，汽車駕駛人「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」及「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」等之違規行為，可處新臺幣6,000元以上2萬4,000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，另依該條例第4項規定，吊扣該汽車牌照3個月。