好友買保健品遭騙！翁為揭露內幕 臥底1年寫防騙日記

好友買保健品遭騙！翁為揭露內幕 臥底1年寫防騙日記(圖翻攝自/澳亞網)

友善列印
/綜合報導

不少詐騙集團打著販售保健食品的名義橫行，但實際上他們賣得商品不僅沒有效果，甚至還會刻意提高價錢，騙光消費者的積蓄。大陸重慶一名老爺爺得知好友遭騙，購買詐騙集團銷售的產品，他便決定「臥底」入會破解這些團體的手法，呼籲其他民眾不要再受騙上當。

居住於重慶的76歲鄭姓老爺爺，對於詐騙集團的銷售話術完全不相信「器官衰老是正常現象，如果說70歲的人有30歲的心臟。那不可能，但賣保健品的卻鼓吹能這樣」。當他得知好友用大半輩子存下來的錢，去購買詐騙集團販售的保健食品時，不僅沒買到健康，還被騙走上萬的血汗錢，讓他下定決心「臥底」加入會員，並參加保健食品銷售會。

防騙日記寫滿密密麻麻的內幕(圖翻攝自/澳亞網) 防騙日記寫滿密密麻麻的內幕(圖翻攝自/澳亞網)

鄭姓老爺爺表示，保健食品推銷員最常打「親情牌」，一開口就向人傾訴父母患重病，結果吃了他們的產品後就康復，還有就是靠著免費的禮物吸引會員，第一天參加可領免費雞蛋，第二天是麵條，第三天則是油，再利用他們的職業資料，銷售適合的保健食品，再來就是透過假冒專家的方式，號稱是祖傳秘方可以醫治病狀。

自從去年1月7號開始，鄭爺爺每週都會參加4至5場的講座，每場時間有長有短，有時需花費半天至一天的時間，1年下來總共參加好幾百場，更將其中的詐騙手法寫成五萬字的日記，希望藉此提醒其他老年人，不要再受騙上當。他更指道，會受騙與文化程度並沒有關係，許多人都是抱有「貪小便宜」的心態才會入會，有的則是缺乏家人關心，詐騙集團就會藉此表現出關愛，誘騙老年人購買。鄭姓老爺爺希望老年人除了自我警惕外，更希冀家中子女可以主動關心長輩，才能有效預防受騙。

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