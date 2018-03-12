誤傳露背試穿照給人夫！獲暖心回應 意外挖出催淚故事

2018年03月12日 16:17 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

不少人在更衣間試穿衣服時，會將自己試穿的模樣拍攝下來，傳給親友看並尋求意見。澳洲一名女網友日前試穿衣服時，原本要將著裝的照片傳給朋友，沒想到卻不小心按錯鍵，誤傳給一名陌生人，儘管兩人互不認識，但對方還是給予可愛的回應，讓該名女網友又驚又喜，她將這段對話上傳Twitter引發網友熱烈回響。

女網友米勒(Mandi Miller)日前在試穿新衣時，將露背的洋裝照傳給朋友看，沒想到卻收到一封令她納悶的訊息，內容寫道「我想妳這封簡訊應該是要傳給另一個人看的。很可惜我的妻子並不在家，所以我無法給妳她的意見，不過我與我的孩子，都覺得妳穿這件洋裝超好看，妳絕對要穿這件去」。米勒仔細一看，才發現她電話號碼按錯一個鍵。

原來收到這張照片的人是一名人夫，他事後還傳來5名孩子圍觀比讚的模樣，這個溫暖的舉動讓米勒感到相當溫馨，因此將兩人的故事分享至Twitter，許多網友都大讚該暖爸「一開始還誤以為兩人會搭上，直到看見『我無法給妳妻子的意見』才鬆了口氣」、「果然是正直的好老公」、「這名爸爸的EQ真高」。目前此發文已累積6.9萬按讚次數，1.7萬次分享。

然而，該名人夫伍德(Tony Wood)也出面回應該貼文，沒想到自己會因此爆紅，更表示當天妻子不在家，其實是在醫院照顧正在接受白血病化療的兒子，因為他替兒子創立一個抗癌臉書社團，其中社員在Twitter上認出他的兒子，伍德才得知自己變成網路紅人，他更提到「順便說一下，我的妻子也覺得妳穿這件衣服真的很美」。